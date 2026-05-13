‘Felices de que vengan’: Clara Brugada invita a U2 a dar un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX

U2 fue invitado por Clara Brugada a dar un concierto en el Zócalo. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Clara Brugada aprovechó la visita de U2 a la CDMX para lanzarles una invitación muy especial: ofrecer un concierto gratis en el Zócalo.

La jefa de Gobierno se reunió con Bono ‘In The Name of Love’ y el resto de los integrantes de la agrupación irlandesa durante sus actividades en el Centro Histórico. Ahí intercambiaron algunas palabras y hasta regalos inspirados en la cultura mexicana.

U2 continúa con la grabación de su videoclip en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué pasó en la reunión de Clara Brugada y U2?

Brugada les entregó una figura de ajolote pintada al estilo de los alebrijes y aprovechó el momento para destacar el cariño que la ciudad siente por la banda.

“Bienvenidos, son la banda más querida de esta ciudad, estamos felices de que estén aquí con nosotros, usen sus calles, son bienvenidos siempre, nos encantan (...) no abandonen nunca sus sueños, el pueblo los ama”, declaró la mandataria capitalina.

Después llegó la invitación directa: “Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza, es el Zócalo de la CDMX, nos encantaría”.

Aunque Bono, líder de la banda U2, no confirmó el concierto gratuito, sí dejó abierta la posibilidad de regresar pronto con una gira: “Amamos su ciudad, estamos trabajando en nuestros sueños y nos gustaría cumplirlos aquí”, respondió el cantante de ‘With or Without You’.

Incluso, el cantante comentó que les gustaría arrancar su próximo tour mundial en México y que la CDMX sería la primera opción para hacerlo.

Más tarde, Clara Brugada compartió un mensaje dedicado a la agrupación en sus redes sociales. “Celebramos la música, el encuentro y la emoción que se vive en cada rincón. Somos una ciudad abierta al mundo, vibrante y llena de historias que se comparten en las calles (...) con gusto recibimos a U2”, escribió en X.

¿Qué hace U2 en la Ciudad de México?

La presencia de la banda U2 en el Centro Histórico no pasó desapercibida. El pasado 12 de mayo, Bono y compañía sorprendieron a cientos de personas al aparecer en la Plaza de Santo Domingo para grabar parte del videoclip de ‘Street of Dreams’, un sencillo que todavía no tiene fecha oficial de estreno.

“Tomé un autobús en la Ciudad de México, destino: Calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños”, publicó el grupo en sus redes sociales.

Durante la grabación, los músicos subieron al techo de un autobús turístico para interpretar un cachito del tema frente a decenas de fans que corearon las canciones y grabaron el momento con sus celulares. La escena recordó algunos de los videos urbanos más emblemáticos de la banda.

Al día siguiente continuaron las grabaciones en las calles. Esta vez interpretaron la canción mientras el autobús avanzaba por vialidades como Filomeno Mata y 5 de Mayo, generando caos, emoción y una gran movilización de seguidores.

U2 grabó un fragmento de un video de una nueva canción en la Plaza de Santo Domingo. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

U2 estrena nueva música tras casi una década

La visita a México también coincide con una nueva etapa musical para U2. La banda lanzó el EP Easter Lilly el pasado 3 de abril, marcando su regreso discográfico después de casi nueve años sin publicar material inédito. Su último álbum de estudio había sido Songs of Experience, estrenado en 2017.

El nuevo EP contiene seis canciones:

‘Song For Hal’

‘In A Life’

‘Scars’

‘Resurrection Song’

‘Easter Parade’

‘Coexist (I Will Bless The Lord At All Times)’

A esta lista se suma ‘Street of Dreams’, canción que grabaron en la CDMX y que todavía no cuenta con fecha oficial de lanzamiento.