RM, de BTS, dedica carta a Frida Kahlo y Diego Rivera en su visita a la Casa Azul: ‘Su legado inspira’

Poco a poco salen más detalles de la ruta de los integrantes de BTS en la CDMX y entre los lugares que visitaron durante su estancia estuvo el Museo Casa Azul, donde acudió el cantante RM.

Los artistas de KPop se dieron vuelo y pasearon por distintos sitios; fueron a una función de lucha libre, donde conocieron a Místico, y también a la UNAM para disfrutar de uno de sus recintos culturales.

Pero RM se tomó el tiempo de ir a uno de los ‘templos’ de Diego Rivera y Frida Kahlo. No solo admiró las pinturas y el inmueble, también dedicó un mensaje donde mostró su admiración por los pintores mexicanos.

El momento fue compartido en las redes sociales del Museo Casa Azul junto con una fotografía de las palabras escritas por el integrante de BTS.

“Queridos Frida y Diego, no puedo comprender todas sus historias, pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso. Me volví más humilde, su legado brillará e inspirará a muchas otras generaciones. Gracias por el amor y la lucha ¡Viva la vida!”, escribió.

¿Dónde está el Museo Casa Azul y cuáles son los horarios?

El recinto tiene el objetivo de que los asistentes conozcan la vida y los cuadros de Frida Kahlo, así como su importancia en la historia del arte mexicano.

“Aquí los objetos personales de Frida toman un significado único conectando a los visitantes con su creatividad y legado. Frida pasó mucho tiempo de su vida en esta casa, donde creó varias de sus obras. Desde 1931, Frida y Diego Rivera la convirtieron en su hogar y en 1958, abrió como Casa-Museo”, se lee en la página.

Se encuentra en la calle Londres 247, Del Carmen, alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. El costo de los boletos es de $320 MXN por persona y los puedes adquirir en línea, donde eliges un horario y una fecha para asistir y agilizar el proceso. Los horarios son:

Martes y de jueves a domingo: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Miércoles: 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Jueves azul: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

RM de BTS visitó diferentes sitios en la CDMX durante la gira 2026 del grupo de KPop. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué lugares visitó RM durante los conciertos de BTS en México?

RM, integrante de BTS, decidió pasar un rato a solas en el Museo Anahuacalli, ubicado en la alcaldía Coyoacán, donde se exhiben piezas pertenecientes a las culturas prehispánicas.

Además, al salir, fue a Ciudad Universitaria, donde visitó el Espacio Escultórico dentro de la Reserva Ecológica. Es un sitio inaugurado en 1979, considerado “una obra de arte ambiental que consiste en un anillo de prismas de concreto sobre un mar de lava petrificada”, se lee en la página de la UNAM.

RM, fiel a su estilo, realizó lo que los integrantes del ARMY llaman “Namjooning”, lo que para ellos significa una conexión con la naturaleza y “apreciar la belleza” de los lugares a los cuales va. Los momentos del rapero del grupo BTS fueron compartidos en su página oficial de Instagram.

BTS conoce a Místico y va a las luchas en CDMX

Jungkook, Jin, Jimin y Suga optaron por un plan más alocado y se dieron cita en una de las funciones de lucha libre en la Arena México.

Los integrantes de BTS conocieron a Místico y acudieron con máscaras de diferentes luchadores. El ‘Príncipe de plata y oro’ salió al ring con una chamarra en la cual se leían los nombres de los artistas de KPop.

Al final de la pelea, el gladiador se acercó a saludarlos. Ellos aparecieron en videos mientras gritan, aplauden, se quejan y se sorprenden ante los movimientos y acrobacias de la lucha libre.