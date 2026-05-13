‘Los reales de Morena’: PT y PVEM confirman alianza con el partido guinda para 2027

Morena, el PVEM y el PT arrancan mesas para definir coaliciones rumbo a la elección federal de 2027.

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) refrendaron su alianza electoral para 2027 en la instalación formar de las mesas diálogo en la que se definirá en qué estados participarán en coalicón.

“Hoy queremos anunciarles que estamos avanzando, estamos delineando rutas rumbo al proximo proceso electoral por una convicion de que nuestra coalición está unida, esta fuerte (...) es voluntad de ir juntos, de ponernos de acuerdo de manera fraterna, en dónde vamos jutnos, en donde por estrategia electoral no vamos juntos”, expresó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Karen Castrejón, líder del Partido Verde anunció que su partido llega fortalecido al proceso como la tercera fuerza política en el legislativo y con una visión de futuro.

Reiteró que se mantiene la alianza y que buscará que el cuidado al medio ambiente será central para los perfiles que defenderá.

Morena y sus aliados reiteraron que la alianza "es más fuerte que nunca". (Captura de pantalla)

“Algo muy importante que vamos a platicar es sobre los perfiles que van agobernar, es sobre todo cómo blindar estos perfiles y el tema que incorporaremos desde el PVEM es el tema ambiental. Lo que está en juego es el país que queremos para las actuales y futuras generaciones”, indicó.

El dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, aseguró que la coalición es más fuerte que nunca: “No vamos a dar marcha atrás. Creemos que es importante que esta coalición se mantenga por el bien de Méxio”.

Cabe recordar que en el plano legislativo, el PVEM y el PT cerraron filas con Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras una reunión en Palacio Nacional el 7 de mayo.

En dicha reunión la titular del ejecutivo habló sobre la defensa de la soberanía nacional, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos a México para indagar a políticos señalados de proteger al narcotráfico y la amenaza.

Morena impondrá más candados a candidaturas

Hernández, quien negociará con los aliados de su partido, reiteró que habrá más candados en la elección de candidatos de la Cuarta Transformación (4T).

“Tenemos dos formas de blindar esto. La definición para las coordinaciones, y en su momento para las candidaturas, es el método de la encuesta, que es conocido. En la encuesta en esta ocasion relizaremos le estamos dando un peso mayor al saldo positivo, es decir, la opinión de la gente, como un elemento que es muy importante”, explicó Hernández.

Y la otra forma es que las autoridades puedan alertar al partido de perfiles que puedan tener antecendentes criminales.

“Por un lado la encuesta (...) y por otro lado la peticion formal de las autoridades de que estos perfiles no tengan ningun elemento cuestionable (...) que nos puedan alertar de algún perfil que a lo mejor no sabemos y pueda tener algún antecedente que nos permita corregir una decisión antes de tomarla”, añadió.

¿En qué estados Morena y el PVEM no en participarán en coalición?

Se preve que en San Luis Potosí, donde el PVEM perfila el nombre de la senadora Ruth González Silva para contender por la gubernatura, no haya coalición.

Esto debido a que Morena prohibió el nepotismo en sus candidaturas para 2027 y Silva es actual esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Para el caso de la Ciudad de México, el líder del Verde y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Sesma Suárez, se destapó para buscar la candidatura a jefe de Gobierno, debido a que la relación con Morena en la capital del país se volvió “inexistente”.