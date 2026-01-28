‘Esta alianza está más fuerte que nunca’: Morena, PT y Verde refrendan ir juntos en elecciones 2027

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente del PVEM, y Alberto Anaya, dirigente del PT, en conferencia en la que reafirmaron la alianza política entre dichos partidos y firmaron la declaratoria "La transformación más fuerte que nunca" rumbo al 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración en la que refrendan su alianza para la elección intermedia de 2027 para garantizar mayoría calificada a la 4T en la Cámara de Diputados, descartando cualquier ruptura por la reforma electoral que había crispado los ánimos en las últimas semanas.

En conferencia en la que se bloquearon las preguntas a la prensa, los líderes de las tres fuerzas políticas también ratificaron su apoyo, respaldo y acompañamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anteponiendo el interés de México por encima de cualquier interés partidista.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, acusó que la oposición “se frota” las manos por ver a los tres partidos divididos, pero dijo que se quedarán con las ganas porque el “movimiento de transformación, esta alianza Morena-PT-Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027”.

¿Qué dijo el PT de la alianza de la 4T?

Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, coincidió en que la coalición está más sólida que nunca e incluso para la elección presidencial de 2030, pues dijo que el proyecto de la 4T requiere de hasta 30 años para consolidarse y por ello es importante que los tres partidos vayan a las boletas juntos.

“Quien quiera ver fisuras, quien quiera ver grietas, están equivocados, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos de ahorita: están equivocados, está más sólida que nunca”, sostuvo.

La postura del Partido Verde

En tanto, Karen Castrejón, líder nacional del Partido Verde Ecologista y cuyos legisladores se lanzaron contra la reforma electoral, dijo que comparten la convicción de que la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad y los avances ya alcanzados.

“Por eso hoy comenzamos el diálogo, rumbo al 2027 (...) Y reiteramos nuestra disposición permanente de seguir dialogando, encontrar puntos de coincidencia y construir sobre todo esas soluciones que pongan por delante el bienestar de la gente, la estabilidad política, nuestro país, el futuro de nuestro país”, indicó.