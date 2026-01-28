Sheinbaum pide a banqueros respaldar planes de energía e infraestructura la próxima semana

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a banqueros que preparen los financiamientos para una serie de proyectos de energía e infraestructura que se darán a conocer, esto tras una reunión ocurrida este martes 27 de enero.

Junto con Sheinbaum estuvo Victoria Rodróguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico), así como Edgar Amador, secretario de Hacienda, quienes se reunieron con los principales banqueros del país, miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM) en Palacio Nacional para discutir el aumento del crédito y la digitalización de los pagos en la economía del país, que depende en gran medida del efectivo, según personas presentes en la reunión que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones eran privadas.

La próxima semana, el Gobierno de Claudia Sheinbaum detallará proyectos de energía renovable y transmisión, así como proyectos de carreteras y trenes, según las fuentes. El crédito en la segunda economía más grande de América Latina está rezagado respecto a sus pares en cuanto a proporción de la producción, y los cuellos de botella en la infraestructura han frenado la expansión industrial.

Sheinbaum únicamente publicó fotos de la reunión en las redes sociales y dijo que las conversaciones se centraron en discutir las perspectivas económicas para México, donde el crecimiento se ha desacelerado en medio de la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos, así como los aranceles a China, el incremento al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, y la incertidumbre a meses de la revisión del T-MEC.

Los portavoces del gobierno no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Claudia Sheinbaum, Victoria Rodríguez Ceja y Edgar Amador encabezaron la reunión con banqueros. (X: @Claudiashein)

La reunión con banqueros ocurre el mismo día que la presidenta Sheinbaum confirmó que detendrá los envíos de petróleo a Cuba por una “decisión soberana”, a la par de que Banxico mencionó que es posible que en febrero no recorte la tasa de interés, a la espera de conocer el impacto en la inflación de los aranceles y el impuesto a refrescos.

Algunos de los banqueros que participaron en la reunión fueron: