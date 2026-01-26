El SAT ya los tiene ‘en la mira’: Va contra factureras y planea recaudar 5.8 billones de pesos este año

El SAT incrementará las medidas contra factureras que operen de manera ilegal.

El SAT difundió su Plan Maestro 2026, el cual establece las directrices y acciones para alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos, y en el que destaca su objetivo de combatir la compra-venta de facturas falsas, una medida contra las denominadas ‘factureras’.

Precisó que llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos.

Domingo Ruíz López, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, expresó que el combate a las factureras debe ser real, estructurado, inteligente y estratégico, para poner un freno a esta defraudación fiscal.

También agregó que el combate a las facturas falsas no debe tomarse como una herramienta para presionar a ciertos contribuyentes.

“La primera vez que la autoridad fiscal tuvo herramientas legales para combatir a las factureras fue en 2014 y desde entonces no hay nadie en la cárcel por estos ilícitos”, recalcó.

El SAT mencionó en su Plan Maestro que “los contribuyentes que recibieron facturas declaradas como falsas tendrán 30 días para corregir esta situación”.

Ruíz López indicó que ese es tema que preocupa bastante en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal porque limitan derechos humanos tanto de audiencia como de defensa.

“Si un proveedor es publicado en un listado de que es facturero, quien recibió las facturas tiene 30 días para corregir la situación fiscal, no para aclarar, no para demostrar que sus operaciones fueron reales, son 30 días para pagar”, advirtió.

Esa disposición vulnera derechos elementales de audiencia y de defensa, porque la empresa que recibió facturas de ese contribuyente tiene que volver a presentar sus declaraciones quitando esas facturas, pagando la diferencia de impuestos que le va a resultar por ya no tener esas facturas como deducibles y ese IVA como acreditable.

“Tendrá una merma brutal, ya que por cada mil pesos, deberá pagar 460 pesos de impuestos, porque sería una factura de mil pesos más IVA si la tiene que quitar de su contabilidad automáticamente le representa 300 pesos de ISR y 160 pesos de IVA; ahora si son 100 mil pesos o un millón el asunto está fuerte”, describió.

Pero si una empresa realizó una operación real, debe tener derecho a defenderse.

Romero Aranda, exprocurador fiscal de la federación, advirtió en diciembre pasado que las reformas al Código Fiscal de 2026 que pretenden combatir la facturación falsa, endureciendo las sanciones, están mal enfocadas, porque criminalizan al contribuyente en lugar de ir primordialmente contra los factureros.

Especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) estiman que actualmente unas 12 mil empresas emiten facturas falsas.

La Secretaría de Hacienda informó en octubre pasado que en los últimos dos años, la Procuraduría Fiscal ha presentado 162 denuncias por facturación falsa y el contrabando de combustible (huachicol fiscal), por un monto de 70 mil millones de pesos.

Alfonso Ramírez Cuellar, vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, estimó en octubre pasado que las empresas “factureras” mueven alrededor de 3.1 billones de pesos y evaden impuestos por 1.45 billones de pesos.

El SAT detalló que con el Plan Maestro 2026 continuará con la consolidación de la nueva cultura contributiva en el país y con el fomento al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, garantizando un trato digno y cercano a las y los contribuyentes.

Refirió que implementarán esquemas de fiscalización transparentes y objetivos, por lo que establecerá criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, lo que permitirá que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente.

Con el objetivo de acercar los trámites y servicios a la población, el SAT anunció que ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Además, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país.

Domingo Ruíz indicó que si les parece útil que haya más módulos para disminuir los cuellos de botella en las citas y atención al público.