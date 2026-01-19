Facturas expedidas ‘desde la tumba’: SAT encuentra ‘transas’ en devoluciones de impuestos

Para evitar transas, el SAT revisará a detalles las facturas incluidas como parte de la declaración anual para la devolución de impuestos.

Los contribuyentes que realicen su declaración anual tienen la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos, pero en esta ocasión, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisará con lupa que no haya ‘transas’.

Las devoluciones de las personas físicas tienen que ver con la declaración anual que se hace en abril y los servicios médicos son algunos de los más incluidos en dicho trámite.

Por eso, ahora el SAT revisará que se cumpla puntualmente con todos los requisitos en las facturas emitidas.

“Hemos visto que a veces meten facturas que no son procedentes, hemos estado cruzando facturas de, por ejemplo, de servicios médicos, de los médicos que no están ejerciendo o ya están finados y la gente sigue metiendo ese tipo de facturas”, explicó el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino.

¿Qué otros aspectos revisará el SAT para las facturas de la declaración anual?

Otros aspectos que comprobará el SAT es que la cédula profesional de los médicos concuerde con la persona, además de que la cuenta bancaria sea de quien esté registrado.

“El código dice que la cuenta clabe tiene que ser de la persona que hizo la factura o transferencia electrónica”, puntualizó el titular del SAT.

Ante, los pagos de devoluciones eran mucho menores y a partir de 2019 se debe pedir la devolución, es por eso que ahora hay mayores restricciones y se tiene que demostrar que se tiene acceso a esa contribución.

Por esa razón, el SAT adelantó que de enero a marzo hará públicas las características de las facturas que sí serán deducibles para la declaración anual.

¿Por qué el SAT puede rechazar tu solicitud de devolución de impuestos?

A partir de este 2026 el SAT hizo públicos los lineamientos para las auditorías de los contribuyentes que realicen devoluciones improcedentes, es decir, si considera que no tiene derecho a obtener el saldo a favor de su declaración anual.

Estos son los posibles errores que ‘castiga’ el SAT tras hacer la declaración: