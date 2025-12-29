‘Tajada para el SAT’: ¿Quiénes resultan afectados con las nuevas tablas del ISR?

A partir del próximo año cientos de trabajadores tendrán que pagar una cuota del ISR 184 pesos. (Fotoarte: El Financiero | Cuartoscuro)

El Gobierno publicó los límites de los rangos para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), una de las contribuciones más importantes porque se aplica a todos los trabajadores del sector formal.

Con el incremento al salario mínimo del 13 por ciento, que equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales en la mayor parte del país y a 13 mil 409.80 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el aumento será de cinco por ciento, también llegarán obligaciones fiscales.

¿Quién gana y quién pierde con las nuevas tablas del ISR?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre la Miscelánea Fiscal 2026, donde reconoce el impacto de la inflación y aumenta en 13 por ciento los límites inferior y superior de los rangos para el pago del ISR.

Los ‘ganadores’ con las nuevas tablas del ISR serán los empleados que reciben un sueldo de 9 mil 587.5 pesos, monto por arriba del salario mínimo propuesto para el próximo año, quienes no tendrán que pagar esta contribución.

Pero quienes se verán afectados en 2026 serán aquellas personas que ganan un sueldo de 9 mil 600 pesos, porque pagarán un ISR de 184.32 pesos.

A la par, todos los trabajadores que ganan entre 10 mil 135.12 y 86 mil 022.11 pesos pagarán una cuota fija de 194.59 pesos y una tasa del 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

Lo anterior contrasta con el año que está por terminar. Los empleados que ganaban entre 8 mil 952.50 y 75 mil 984.55 pagaban una cuota fija de 171.88 pesos y una tasa del ISR del 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

El alza de impuestos en varios productos

El ISR no será la única medida fiscal con impacto en el bolsillo de las personas trabajadoras mexicanas. A partir del 1 de enero se aplicarán impuestos a productos del consumo diario como medida para mejorar la salud.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en el caso de refrescos y bebidas azucaradas, pasará de 1.64 a 3.8 pesos por litro. Esta medida también incluye bebidas light o cero con edulcorantes, con un impuesto de 1.5 pesos por litro.

Los sueros orales y bebidas hidratantes tendrán un impuesto de hasta 3.08 pesos por litro.

A la par, los cigarros y otros productos de tabaco tendrán un IEPS con un incremento de entre 160 y 200 por ciento. Las cajetillas podrían alcanzar un costo de hasta 100 pesos.

Además, las tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas operadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) subirán de 96 a 210 pesos. Las personas mexicanas podrán acceder con un descuento de hasta 50 por ciento al presentar su credencial de elector.