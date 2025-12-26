¿Se pueden borran las deudas del Buró de Crédito en 2026? Esto explica la Condusef

El tiempo que un adeudo permanece en el Buró de Crédito varía según el monto y su equivalencia en UDIS. (Fotoarte El Financiero)

Por un 2026 sin deudas. Con la llegada de un nuevo año, ¿quién no sueña con hacer un borrón y cuenta nueva y que sus adeudos desaparezcan automáticamente del Buró de Crédito?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), algunos registros negativos pueden desaparecer con el paso del tiempo, dependiendo de su antigüedad y monto.

Sin embargo, no se borra todo tu historial crediticio ni existe una fórmula mágica para salir del Buró de Crédito pagando a terceros.

La Condusef insiste en que el Buró de Crédito no es una “lista negra” donde figuras con un estigma eterno, sino una Sociedad de Información Crediticia que recopila y muestra el comportamiento financiero de los usuarios: pagos puntuales, retrasos o saldos pendientes, que luego las instituciones financieras usan para evaluar riesgos al otorgar préstamos.

En este sentido, la Condusef advierte que nadie puede prometerte borrar tu Buró de Crédito a cambio de dinero —ni en 24 horas ni con atajos— y que los sitios que aseguran “limpiar” tu historial por una tarifa suelen ser fraudes y engaños.

¿Cuántos años tienen que pasar para salir del Buró de Crédito?

El borrado de tus registros negativos del Buró de Crédito depende de los plazos establecidos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y del monto de la deuda, medido en Unidades de Inversión (UDIS).

Según esta ley, los plazos para que ciertos adeudos dejen de aparecer en tu historial son los siguientes:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.

Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando: sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

El valor de la UDI en México para finales de 2025 ronda los 8.65 pesos mexicanos, con una ligera variación diaria; por ejemplo, el 25 de diciembre de 2025 fue de aproximadamente 8.659978 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México, quien se encarga de calcularlo diariamente.

¿Se borra todo el Buró de Crédito después de que se cumplen los plazos?

No. Aunque ciertas deudas negativas pueden desaparecer una vez cumplidos los plazos, esto no significa que toda tu historia crediticia se borre por completo. El buró sigue siendo un registro de tus créditos pasados y presentes, e incluso los pagos puntuales o créditos cerrados con buen historial pueden permanecer como parte de tu reputación financiera.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también exhorta a los usuarios de instituciones financieras a tener cuidado si alguien les ofrece mejorar su score o salir del buró de crédito a cambio de un pago.

“Nadie que haya entrado en el registro del buró puede salir, simplemente se va actualizando la información, ya sea de manera positiva o negativa, de acuerdo con el manejo que le des a tus créditos.”, advierte en una publicación.

Incluso cuando una deuda ya fue liquidada, su registro permanece durante un periodo determinado y solo se elimina conforme a lo establecido por la ley y las disposiciones del Banco de México. Además, si un adeudo está en proceso judicial o está relacionado con fraude, puede permanecer visible por más tiempo.

Cómo mejorar tu historial crediticio en 2026

Si estás pensando en mejorar tu Buró de Crédito en 2026, hay acciones concretas que sugieren las autoridades para mejorar tu historial: