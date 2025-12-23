Entre trago y trago aguas con el SAT: ¿Por qué te podría multar hasta con 112 mil pesos?

El SAT podría multar a las empresas que hagan mal uso o no coloquen de manera adecuada el marbete emitido por la entidad. (Especial).

En el famoso maratón Guadalupe-Reyes los mexicanos ‘festejan’ a lo grande la temporada decembrina y no faltan los tragos. Pero ‘mucho ojo’ para identificar bebidas adulteradas. Para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que los fabricantes deben colocar marbetes en botellas.

El marbete es un distintivo que emite el fisco con la finalidad de certificar el origen y la legalidad de las bebidas. Lo puedes localizar fácilmente adherido a los envases o en etiquetas pegadas

En caso de que las empresas que venden bebidas alcohólicas hagan un mal uso del marbete del SAT, se harán acreedoras de una multa de hasta 112 mil pesos, consta en el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación.

¿Qué elementos debe tener un marbete del SAT para las bebidas alcohólicas?

Puedes ubicar bebidas nacionales e importadas, ya que el marbete es verde para el primer caso y vino para el segundo. Se emiten para botellas con capacidad no mayor a los cinco litros.

En la etiqueta emitida por el SAT se registra información como el número de serie y el folio en un código QR. Al escanearlo, se comparte información como detalles de producción y los fabricantes de la bebida.

Puedes identificar bebidas adulteradas si el marbete está alterado en cuando a tipografía o la tinta es de mala calidad.

Los marbetes pueden ser solicitados por personas físicas y morales, siempre y cuando estén inscritas en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas en el RFC como importador.

El trámite es gratuito, lo que se paga son los derechos para obtener marbetes, cada uno cuesta 0.6086 pesos, destaca el SAT en su sitio web.

Reino Unido emite alerta por bebidas alcohólicas adulteradas en México

En octubre del 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad (FCDO, por sus siglas en inglés) del Reino Unido emitió una alerta por la intoxicación de ciudadanos británicos en México con metanol.

Varias personas británicas reportaron un incidente de intoxicación después de consumir bebidas alcohólicas adulteradas.

Por ello, las autoridades británicas dieron una serie de recomendaciones para los viajeros que visiten zonas turísticas de México y así evitar una posible intoxicación por metanol: