La vez que Telmex amenazó a Juan Rulfo con enviarlo a Buró de Crédito: ‘Murió, pero seguían los recibos’

Juan Rulfo, el famoso escritor de Pedro Páramo, estuvo cerca de ser registrado en el Buró de Crédito por una deuda con Telmex. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: EFE/Shutterstock)

La burocracia mexicana volvió a demostrar su capacidad para generar situaciones surrealistas, esta vez con un protagonista inesperado, el legendario autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo, quien falleció en 1986, pero casi fue reportado al Buró de Crédito por una deuda con Telmex.

La historia fue dada a conocer por la periodista Fernanda Caso el pasado 18 de julio, a través de su cuenta en redes sociales.

Su relato rápidamente se viralizó y desató una ola de reacciones entre usuarios que no pudieron evitar ver en este episodio un guiño involuntario al realismo mágico que caracteriza la obra de Rulfo.

¿Cómo Juan Rulfo estuvo a punto de llegar a Buró de Crédito por Telmex?

Todo comenzó cuando la tía de Fernanda Caso se mudó a un departamento que perteneció a Juan Rulfo. Al no cambiar los servicios a su nombre, los recibos de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuaron llegando a nombre del fallecido escritor.

Tras la muerte de la tía y la falta de pago de los servicios, Telmex inició el proceso para reportar al titular de la línea al Buró de Crédito, pero el titular llevaba casi cuatro décadas muerto.

Caso intentó detener el proceso, pero se enfrentó a otro obstáculo: debía presentar el acta de defunción de Juan Rulfo. En su búsqueda por demostrar lo evidente, acudió al Registro Civil en Arcos de Belén, en la Ciudad de México, sin éxito. Los registros oficiales no arrojaron resultados.

La única prueba que consiguió fue una imagen borrosa del acta de defunción encontrada en internet, lo que añadió un matiz tragicómico a una situación ya de por sí absurda.

¿Juan Rulfo llegó al Buró de Crédito o se le exentó la deuda?

Un día después, el 19 de julio, atención al cliente de Telmex se contactó con Fernanda Caso para ofrecer una salida. Acordaron cancelar la línea con el pago adeudado de 2 mil 666 pesos. Así, la amenaza de mandar al icónico escritor al Buró de Crédito quedó descartada.

Ahora, gracias a la intervención de Caso y la disposición de Telmex, Juan Rulfo “descansa en paz” también en el mundo financiero. Sin embargo, su breve reaparición burocrática sirvió para recordarnos que, en México, hasta los muertos pueden seguir generando recibos.

Aunque con tintes humorísticos, el caso también evidenció los problemas de la administración de servicios en México. La falta de actualización de datos, la resistencia institucional a procesar información básica y la lentitud del sistema resultan familiares para millones de ciudadanos.