El declive de Telmex: ¿Por qué la compañía lleva 10 años en números rojos? Esto explicó Slim

Carlos Slim, el hombre con la décimo tercera fortuna más grande del mundo, sorprendió a los mexicanos este lunes tras revelar que su compañía de telecomunicaciones, Telmex, lleva en números rojos una década.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estarse alimentando el fondo de pensiones”, confesó en una conferencia de prensa este 12 de febrero.

Por esta razón, el empresario mexicano aseguró que Telmex ‘ya no es negocio’, aunque descartó la posibilidad de vender la compañía en su totalidad: “Puedes vender un cacho, pero tiene que ser mexicana”.

“Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender, no es un negocio ya, pero no la vamos a vender”, advirtió el también presidente de la Fundación Carlos Slim, recalcando el hecho que debe ser una empresa mexicana y que no se pueden desprender en su totalidad.

A pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa Teléfonos de México, Slim ‘dio una esperanza’ y dijo que espera que en 2040 la empresa alivie sus finanzas debido a que en 2024 terminará de pagarle a más de 40 mil jubilados sus pensiones de hasta 160 por ciento, que son superiores a las de su último salario.

La razón por la que Telmex se hundió a número rojos

De acuerdo con las declaraciones del propio dueño, Telmex cayó a números rojos debido a que el actual y cuatro gobiernos mexicanos anteriores le han prohibido incursionar en el servicio de televisión de paga, que se sumaría al servicio de internet y telefonía móvil y fija.

“Telmex ya no sigue siendo un negocio (…) por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años.

“A nuestros clientes no les podemos dar TV de paga porque no nos han dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor y esto es una falla de los gobiernos y el IFT”, señaló.

Incluso, Slim negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo haya favorecido incrementando su patrimonio con contratos durante su administración.

“No nos han favorecido, no sé de dónde sacan eso, ni siquiera nos han dado la concesión para ofrecer el servicio de televisión de paga. La verdad es que no se nos ha beneficiado como se dice”, afirmó el presidente de Grupo Carso.

Además, el ingeniero enfatizó que durante este sexenio sus empresas recibieron la concesión para construir solo uno de los siete tramos del Tren Maya. “De las siete etapas del Tren Maya, tenemos la 2, y la verdad es que la hemos hecho muy bien y la hemos acabado en tiempo y forma, hemos sido los mejores”, dijo.

De hecho, el magnate aseguró que la construcción del Tramo 2 no estuvo 100 por ciento a cargo de Grupo Carso, ya que la empresa no desarrolló la estación ni el viaducto.

Con información de Christopher Calderón