¿Cómo se privatizó Telmex? Así fue cómo Carlos Slim la compró mientras México estaba en crisis

Carlos Slim dijo que no venderá Telmex a pesar de su baja rentabilidad. (Bloomberg)

El empresario mexicano Carlos Slim declaró que Telmex, empresa de su propiedad, “ya no es negocio”; sin embargo, no está en sus planes venderla y dio la instrucción a sus hijos de que en un futuro no la abandonaran y perteneciera a la familia.

Slim, que es el hombre más rico de México y Latinoamérica, dijo que si acaso, se podría llegar a vender una parte de Telmex a privados, pero no en su totalidad, ya que es una empresa mexicana y así debe mantenerse.

Entre las principales razones por las que Telmex ya no es rentable, según el magnate, son sus pasivos laborales superiores a los 270 mil millones de pesos para alrededor de 40 mil pensionados, que en ciertos casos reciben hasta un 160 por ciento de lo que era su último sueldo.

Otro reclamo de Slim, quien el año pasado superó una fortuna de 100 mil millones de dólares, fue que Telmex ha sido excluida para dar dividendos a sus clientes en los últimos 20 años, por lo que no han podido brindar servicios de televisión de paga ni competir en el sector.

La crisis en Telmex ya lleva años, y desde hace una década reporta números rojos. Carlos Slim, que lleva 33 años al frente, dijo que es posible que hasta 2040 las finanzas de la empresa sanen.

¿Cómo fue que se privatizó Telmex?

Telmex era una empresa federal, y en 1990 fue privatizada con la venta a Carlos Slim, esto a manos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Se trata de una de las decisiones de su gobierno más criticadas, aunque durante años la ha justificado diciendo que la tendencia en aquellos años era la privatización y el propio Banco Mundial le reconoció la venta.

En una publicación que Salinas de Gortari escribió en exclusiva para El Financiero, dijo que “Slim no heredó su fortuna de Telmex, sino que aprovechó la falta de regulación neoliberal para consolidarse en el surgimiento de un nuevo sector, la telefonía móvil.”

Así fue el proceso de venta de Telmex y la situación económica del país

Carlos Salinas de Gortari insiste que con la venta de Telmex el Estado pasó de hacerse “grande” a hacerse “fuerte”, esto debido a que con la privatización de empresas logró en una primera instancia dar prioridad a objetivos como la Educación y la Salud.

Telmex fue una empresa pública de 1972 a 1990, y si bien en sus primeros años tuvo un notable crecimiento, datos del Banco Mundial indican que la eficacia de la empresa cayó un 43 por ciento entre 1981 y 1988. A esto añadir que, derivado de la crisis económica de 1982, el gobierno de México, entonces en transición por José López Portillo y Miguel de la Madrid, tuvo que suspender el pago de la deuda externa por la situación económica que atravesaba.

El déficit fiscal era del 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que una de las prioridades de la administración de Carlos Salinas era estabilizar la economía y reducir el déficit público.

Si bien esas eran las razones de Salinas de Gortari, millones de mexicanos resintieron la privatización de Telmex años después, esto debido al incremento de precios, así como a fallas en el servicio. Cabe recordar que una de las principales demandas era que la empresa era eficiente antes de su venta y pudo seguir su expansión.

En septiembre de 1999 se anunció la venta de Telmex, y fue hasta diciembre de 1990 que se abrieron los sobres con las ofertas de los empresarios, siendo Carlos Slim el ganador.

Antes de la privatización, Telmex valía 207 millones de dólares y tras el anuncio de la venta llegó a los 3 mil 300 millones de dólares.

La compra de Carlos Slim de la participación del Gobierno en Telmex habría sido por 8 mil 615 millones de dólares.

Así era el patrimonio de Carlos Slim antes y después de comprar Telmex

Carlos Slim ya tenía un gran patrimonio antes de la compra de Telmex, y la compra, por un precio que muchos consideran “bajo”, fue fundamental para hacer crecer su fortuna.

El expresidente Salinas de Gortari insiste que Carlos Slim lo que hizo fue aprovecharse del “shock provocado por la nacionalización de la banca y la crisis de 1982 en México”, lo que le permitió comprar varias empresas rentables, incluida Telmex.

En 1995 la fortuna de Carlos Slim era de 3 mil 700 millones de dólares, y para el 2000 ya era de apróximadamente 10 mil millones.