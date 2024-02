Carlos Slim asegura que Telmex ya no es negocio, pero descarta venderla: ‘Tiene que ser mexicana’

Carlos Slim, empresario mexicano dueño de Grupo Carso, dijo que Telmex “ya no es negocio”, pero descartó la posibilidad de venderla en su totalidad; “puedes vender un cacho, pero tiene que ser mexicana”, acotó en conferencia de prensa este lunes 12 de febrero.

Abundó que a la empresa, que es el principal operador de telecomunicaciones del país, los gobiernos le han rechazado en cuatro sexenios la posibilidad de ofrecer televisión de paga, que se sumaría al servicio de internet y telefonía móvil y fija.

“Telmex ya no sigue siendo un negocio… por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años. A nuestros clientes no les podemos dar TV de paga porque no nos han dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor y esto es una falla de los gobiernos y el IFT”, señaló el empresario mexicano.

Explicó que a pesar de que Telmex es un negocio con pasivos laborales superiores a los 270 mil millones de pesos, les ha pedido a sus hijos que no vendan la empresa.

“Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender, no es un negocio ya, pero no la vamos a vender”, advirtió el también presidente de la Fundación Carlos Slim, recalcando el hecho de que debe ser una empresa mexicana y que no se pueden desprender en su totalidad.

En el 2040 se aliviarán las finanzas de Telmex, asegura Carlos Slim

Carlos Slim Helú aseguró que Telmex tendrá finanzas sanas hasta 2040, debido a que se espera que para ese año se terminará el pasivo que significa pagar a los más de 40 mil jubilados que tiene la empresa de telecomunicaciones y que reciben pensiones hasta 160 por ciento superiores a las de su último salario.

“Telmex está en números rojos desde hace 10 años. No cobramos dividendo, tiene que estarse alimentando el fondo de pensiones y tenemos perspectivas de que hasta 2040 se aliviarán las finanzas”, agregó Carlos Slim.