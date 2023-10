Oracle y Telmex ponen en marcha centro de datos en Monterrey

Con la finalidad de democratizar el acceso a la tecnología de nube, potencializar la transformación digital y aprovechar la oportunidad la creciente demanda de estos servicios, derivado de la relocalización de las empresas, en alianza, Oracle y Telmex pusieron en marcha su nuevo centro de datos en Monterrey.

“El lanzamiento de este segundo data center en México, llega en un momento oportuno para apoyar a esas empresas, de cualquier tamaño y cualquier parte del país, a que sigan avanzando (…) el objetivo, es hacer accesible la tecnología de nube (…) y de esta forma ayudarlos a hacerlos más ágiles y a utilizar mejor sus datos”, comentó Rafael Solares, vicepresidente de Oracle Cloud.

Durante el evento de lanzamiento, el directivo señaló que, además de que el estado es un polo económico importante, para la alianza también era relevante aprovechar la oportunidad que abre toda la inversión y auge que hay alrededor del nearshoring.

Mauricio Alcocer, director comercial de Soluciones TI de Telmex, comentó que la compañía ofrecerá los servicios de Oracle Cloud Infraestructure a fin de ampliar la oferta en la nube y continuar fortaleciendo su posición estratégica.

“La idea de Telmex es ofrecer servicios de llave en mano para que el equipo de las empresas se dedique a hacer actividades que le aporten valor a la empresa y nosotros nos encargamos de la operación”, destacó.

Los directivos coincidieron que, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de las grandes, muchas de ellas, que no son nativas digitales, no tienen una estrategia definida porque no han encontrado “un brazo en qué apoyarse”.

Aseguraron que migrar las operaciones a la nube traerá eficiencias como reducir sus procesos de 12 horas a 30 minutos.