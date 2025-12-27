De refrescos a museos: Estos son los impuestos que suben en 2026 y pegarán a tu cartera

Los impuestos acordados por Gobierno influirán en el aumento de precios de refrescos, cigarros y hasta videojuegos.

La cuesta de enero 2026 se acerca. Desde los primeros días del año los impuestos a productos del día a día, como refrescos, cigarros y otros servicios, incrementarán.

Esta subida forma parte de los acuerdos del Gobierno para recaudar más impuestos en beneficio de la salud.

Así lo mencionó la Secretaría de Hacienda en septiembre pasado cuando presentó el Paquete Económico 2026, donde mencionó el incremento de impuestos a distintos productos, incluidos los cigarros.

Refrescos light y regulares sufrirán incremento a los impuestos saludables. (Cuartoscuro)

Ahora bien, ¿qué tanto subirán los precios? Esto es lo que tú y tu cartera tienen que saber al respecto.

Cuesta de enero 2026: Estos productos suben de precio tras el incremento a impuestos

Tras la aprobación del Paquete Económico 2026, que contenía una reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), estos son los productos que suben de precio.

Refrescos y bebidas azucaradas

El IEPS de los refrescos y bebidas azucaradas, como jugos, pasará de 1.6451 pesos a 3.8 pesos por litro.

Este “impuesto saludable”, de poco más de 2 pesos con 20 centavos, será con el objetivo de frenar el consumo de estas bebidas, además de que ayudará con la recaudación de impuestos para el Gobierno.

Bebidas light, cero o con edulcorantes

Los refrescos y bebidas light y ‘cero’, que se caracterizan por no tener azúcar ni calorías, pero sí edulcorantes, entran por primera vez a la Ley del IEPS.

Con ello, el impuesto a estas bebidas será de 1.5 pesos por litro.

Los refrescos subirán sus precios ante la aprobación a la Ley del IEPS. (Cuartoscuro)

Sueros orales y bebidas hidratantes

Otros productos polémicos son los sueros, mismos que fueron considerados en la Ley del IEPS, al menos en el caso de aquellos que no cumplen con las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuando el tema se debatió en el Congreso, Morena y aliados acusaron que eran bebidas azucaradas ‘disfrazadas’ de bebidas hidratantes con la finalidad de evadir el impuesto.

Con ello, el impuesto será de 3.08 pesos por litro.

Cigarros y otros productos con tabaco

Los cigarros fueron de los productos más golpeados en el Paquete Económico y la reforma a la Ley del IEPS, con un incremento que podría llevar los precios de las cajetillas hasta los 100 pesos.

La tasa ad valorem, es decir, al valor, subiría de 160 a 200 por ciento para los tabacos labrados.

El impuesto a los cigarros podría llevar las cajetillas hasta los 100 pesos. (Cuartoscuro)

Apuestas en casinos o en línea

Uno de los temas más polémicos este año fue el de los casinos y las casas de apuestas en línea, ya que 10 centros de apuestas fueron ligados al crimen organizado por Estados Unidos y por México.

En el caso específico de los impuestos, Hacienda propuso en septiembre un incremento de los impuestos ad valorem del 30 al 50 por ciento, con el objetivo de evitar adicciones y daños a la economía de los mexicanos.

Las casas de apuestas se enfrentarán a un incremento de impuestos de hasta el 50 por ciento. (Bloomberg)

Ventas por plataformas digitales

Si tienes un emprendimiento y vendes por internet, ‘te toca impuesto’, ya que en 2026 habrá una retención del 10.5 por ciento, a fin de prevenir la informalidad.

Museos y zonas arqueológicas

El turismo también ‘fue golpeado’, ya que las tarifas de acceso a museos y zonas arqueológicas operadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) subirán de los 96 a los 210 pesos.

Sin embargo, si eres mexicano, tendrás un descuento de alrededor del 50 por ciento, con lo que los precios de acceso serán de unos 104.50 pesos, siempre y cuando muestres tu credencial de elector.

Los museos operados por el INAH subirán de precio en 2026. (Cuartoscuro)

¿Cuándo entra en vigor el incremento de impuestos a refrescos, cigarros y otros productos?

Será a partir del 1 de enero de 2026 que entren en vigor las reformas a la Ley del IEPS y la Ley de Derechos, con lo que se espera que desde ese día incrementen los impuestos a los productos.

Es posible que antes de que termine el año se fijen las nuevas tarifas en las tiendas donde compras refrescos o cigarros, además de que se actualicen las tarifas de las apuestas, así como las condiciones para que vendas en plataformas digitales.