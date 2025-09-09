Paquete Económico 2026: ¿Qué son los nuevos impuestos saludables y para qué productos aplican?

Los impuestos saludables aplicarán para distintos productos en México a partir del año que viene.

El Paquete económico 2026 venía con aumento de precios ‘bajo el brazo’, esto a través de los nuevos ‘impuestos saludables’ que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dichos impuestos saludables implican el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de ciertos productos, mismos que están relacionados con afectaciones a la salud física y mental, y el objetivo de incrementar precios, además de contribuir a más recaudación de impuestos, es desincentivar el consumo.

Para el Paquete Económico 2026, los impuestos saludables aplicarán en cuatro rubros: bebidas azucaradas, es decir, refrescos, así como cigarros, videojuegos violentos y casas de apuestas en línea.

¿Qué son los impuestos saludables de la Secretaría de Hacienda?

Según lo explicado en el Paquete Económico 2026, los impuestos saludables son una medida con fines extrafiscales para “disminuir el consumo de los bienes y productos que generan efectos negativos en la salud de la población“.

Además, Edgar Amador, titular de Hacienda, comentó en la entrega del Paquete Económico que los impuestos saludables tienen otros dos objetivos: Incrementar los ingresos que integran la Recaudación Federal Participable con el fortalecimiento de la estructura tributaria y la ampliación de la base gravable, así como obtener mayores recursos locales para atender proyectos de seguridad, salud, educación e infraestructura.

¿Para qué productos aplican los impuestos saludables de Hacienda?

En el Paquete Económico, la Secretaría de Hacienda explicó que los impuestos saludables se consideraron para cuatro tipos de productos:

Refrescos

El IEPS de los refrescos incrementará un 87 por ciento, pasando de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro de cada bebida azucarada.

Esta medida aplica no solo para los refrescos, sino para todas las bebidas que incluyen cualquier tipo de azúcares no calóricos.

Hacienda explicó que el consumo de refresco y otras bebidas azucaradas “es elevado”, a la par de que contribuye a que el 76.2 por ciento de la población mayor de 20 años presente obesidad, así como condiciones relacionadas con la diabetes, enfermedades cardiacas, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos.

Cigarros

El consumo de cigarros está relacionado con la muerte de unas 63 mil personas al año en México, por lo que Hacienda considera un impuesto saludable, con el objetivo de desincentivar su consumo y prevenir enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, ataques cardiovasculares y neumoconiosis.

En ese sentido, el impuesto saludable a los cigarros consiste en aumentar la tasa ad valorem de 160 a 200 por ciento, así como establecer un incremento gradual a dicha cuota específica hasta 2030.

La medida también aplicará para nuevos productos como bolsas de nicotina, además de que los cigarros hechos a mano, la tasa se elevará 32 por ciento.

Videojuegos

En el caso de los videojuegos, Hacienda estima un incremento del 8 por ciento a los precios de los productos digitales de contenido de naturaleza violenta.

El motivo por el que propuso ese incremento es debido a la relación entre los videojuegos de este tipo y un nivel más alto de agresión entre adolescentes, así como otros efectos sociales negativos, como podría ser el aislamiento y la ansiedad.

Casas de apuestas en línea

Finalmente, Hacienda considera un impuesto especial ad valorem, del 30 al 50 por ciento del monto total de las apuestas o las cantidades efectivamente percibidas de cada transacción.

Detrás de este impuesto está el argumento de Hacienda de que las casas de apuestas en línea y su proliferación, además de su fácil acceso a través de dispositivos móviles provocan daños sociales y económicos para las personas y sus familias.