Morena evita fractura: Crea nueva vicecoordinación para Dolores Padierna tras salida de la Mesa Directiva

Para compensar a Dolores Padierna, Morena creó una nueva vicecoordinación en la Cámara de Diputados, misma que encabezará luego de que le quitaran la vicepresidencia de la Mesa Directiva para darsela a Sergio Gutiérrez Luna, el presidente del Congreso saliente.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, informó la asignación este martes 9 de septiembre, con lo que el partido guinda tendrá tres vicecoordinaciones de cara al debate por el Paquete Económico 2026 y la discusión de la reforma electoral.

“Se disipó cualquier división en el grupo. Logramos, a propuesta del coordinador, que hubiera una tercera vicecoordinación. Entonces, se disipó cualquier división interna y salimos muy fortalecidos. Dolores Padierna (quien el año pasado buscó la presidencia de la Cámara de Diputados) será vicecoordinadora y nos ayudará bastante en el proceso que estamos llevando a cabo. Estamos preparados para el debate en los próximos días sobre todo el Paquete Económico”, explicó a medios de comunicación Ricardo Monreal.

Gabriela Jiménez, también diputada de Morena, informó en la Cámara Baja la creación de la nueva vicecoordinación en el partido de la 4T, y explicó que el objetivo era fomentar la unidad dentro del grupo parlamentario, luego de que supuestamente Dolores Padierna expresara su molestia tras la designación de Gutiérrez Luna.

Pese a los cuestionamientos, Jiménez pidió respeto a la autonomía de la bancada de Morena, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que sugerir que los cambios dentro de la estructura del partido se hicieron por instrucciones externas “es un grave error”.

“Espero que estos casos no se repitan y cuidemos a nuestra presidenta”, comentó Gabriela Jiménez.

Los comentarios de Jiménez ocurren luego de una serie de rumores que supuestamente la colocaban fuera de su vicecoordinación de Morena; sin embargo, ella misma desmintió esa decisión y además explicó que el lugar que tiene dentro de la estructura de Morena en la Cámara de Diputados lo ganó con su trabajo, recalcándo que es la única integrante de la estructura organizativa que fue votada en urna.

Con información de Quadratín.