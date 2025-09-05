‘Es un rebelde sin causa’: ¿Quién es Saúl, el hermano de Monreal que trae ‘pleito’ con Morena?

Saúl Monreal ha expresado sus intenciones de buscar la gubernatura de Zacatecas pese a las restricciones de Morena.

Saúl Monreal es el nuevo protagonista de un pleito en Morena a pesar de que se había dicho que hay unidad dentro del partido guinda.

Es uno de los hermanos de Ricardo Monreal y, actualmente, Saúl es senador de Morena. Saúl también es originario de Fresnillo, Zacatecas, donde nació el 22 de octubre de 1977.

El legislador estudió Derecho Político y Administración Pública. Su último grado de estudios es maestría.

Como parte de su trayectoria ha sido diputado local por Zacatecas y ha sido integrante de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Organismos Internacionales, Minería e Infraestructura Ferroviaria.

Su relación con Morena ha estado marcada por tensiones crecientes, especialmente en el contexto de la política local y los intereses familiares. Su hermano, David Monreal, es el actual gobernador del estado.

¿Por qué Saúl Monreal está en pleito con Morena?

Saúl Monreal expresó su deseo de contender por la gubernatura de Zacatecas en las próximas elecciones, lo que contrasta con la reforma contra el nepotismo aprobada recientemente.

Al ser cuestionado sobre si buscaría la candidatura, Saúl apuntó que dicha posibilidad está cerrada debido a la reforma, pero dejó entrever que una opción sería hacerlo con otros partidos políticos.

Morena se ha pronunciado abiertamente contra el nepotismo para las elecciones de 2027, según su Congreso nacional realizado en mayo.

“Es evidente que desde plumas oscuras de ciertos grupos de poder y hasta una mafia que opera desde las sombras quisieran verme fuera de Morena. A todos ellos les digo: serenos, morenos. Soy miembro fundador de este movimiento y voy a seguir caminando con la cuarta transformación”, aseguró Monreal en una conferencia de prensa.

Al respecto, Ricardo Monreal pidió a su hermano ‘serenarse’ y reconoció que así es su carácter, pero no irracional.

“Saúl es el más pequeño (...) Es un rebelde sin causa, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo (...) Su carácter es así, pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente. Audaz”, dijo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las intenciones de Monreal de ‘aferrarse’ a la gubernatura de Zacatecas?

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 5 de septiembre.

“No voy a entrar en debate con Saúl (Monreal). Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado o senador”, indicó.

La mandataria recordó que se aprobaron las reformas para que en la elección de 2030 no ocurran casos de nepotismo en ningún partido.

Además, Sheinbaum resaltó que Morena aprobó un cambio en sus estatutos para que en la elección inmediata participen familiares de quien ocupa el puesto.

A pesar de que la reforma contra el nepotismo no entrará en vigor hasta 2030, el partido ha decidido aplicar esta normativa de manera anticipada.