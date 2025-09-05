Saúl Monreal responde a Sheinbaum tras ‘retar’ a Morena por la candidatura de Zacatecas: ‘Estoy sereno’

Saúl Monreal Ávila aclaró este viernes 5 de septiembre su postura y reiteró su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de desafiar a Morena con conseguir la candidatura de Zacatecas.
“Mis respetos, mi lealtad y mi compromiso con nuestra presidenta”, afirmó el político zacatecano en entrevista con Azucena Uresti.
A pesar de que busca gobernar Zacatecas pese a la reforma contra el nepotismo, aseguró que sus declaraciones no son una confrontación contra la presidenta, sino una exigencia de apertura al interior del partido. “Estoy sereno, estoy tranquilo”, sostuvo.
Por esta razón, Monreal destacó la necesidad de eliminar prácticas excluyentes en Morena, pero se mostró a favor de la reforma contra el nepotismo que propuso Sheinbaum.
“No debe de haber sectarismos y yo lo que he dicho, en Zacatecas debe de haber esa apertura, yo estoy de acuerdo, incluso estoy tan de acuerdo con nuestra presidenta que yo mismo aprobé la reforma constirucional”, sostuvo.
Sobre su apoyo al proyecto de la 4T respondió: “Yo he apoyado y seguiré apoyando a nuestra presidenta”, y agregó que, en Zacatecas, trabajará para erradicar “prácticas de exclusión, de sectarismos de los actores locales”.
“Lo demás no está a discusión, yo he sido respetuoso e incluso he apoyado porque estoy convencido de esta iniciativa de reforma constitucional, yo siempre voy a apoyar a la presidenta de la República”, reiteró.
Cuestionado sobre la posibilidad de cambiar de partido en caso de no obtener la candidatura de Zacatecas por Morena, Monreal pidió no adelantar escenarios: “Vamos a esperar, porque es muy pronto”.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre las aspiraciones de Saúl Monreal?
Claudia Sheinbaum abordó en su conferencia matutina de este viernes la insistencia de Saúl Monreal por postularse como candidato a gobernador de Zacatecas.
La mandataria fue clara al afirmar: “No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa en que la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal, diputado o senador”.
Esta declaración resalta la firme postura de Sheinbaum respecto a la Ley de Nepotismo, que prohíbe que familiares ocupen el mismo cargo en la elección inmediata.
La Ley Contra el Nepotismo, que entrará en vigor a partir de 2030, prohíbe que un familiar sea elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente.
Sheinbaum enfatizó que esta normativa ya está establecida en la Constitución y que, aunque Morena ha decidido adelantar su aplicación a 2027, el cumplimiento de la ley es innegociable. Esto significa que Saúl Monreal no podrá competir por la gubernatura de Zacatecas mientras su hermano, David Monreal, siga en el cargo.