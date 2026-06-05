Hacienda borra apoyo fiscal a gasolina Premium: ¿Cómo queda el respaldo a la Magna y diésel?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicó este viernes un nuevo recorte a los estímulos fiscales para los combustibles y el diésel, y dejó a la gasolina Premium en ceros.

Los estímulos fiscales para gasolinas publicados este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estarán vigentes del 6 al 12 de junio.

Los ajustes representan una reducción respecto a los apoyos anunciados para la semana previa. Esto eleva las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles.

¿Cómo quedan los IEPS para gasolinas del 6 al 12 de junio?

Para esta ocasión, Hacienda hizo una reducción general en el respaldo fiscal a combustibles, dejando a la gasolina ‘roja’ sin apoyo.

Para la gasolina Magna (menor de 91 octanos), el apoyo pasó a 13.49 por ciento desde el 28.32 por ciento de la semana anterior. El monto del estímulo fiscal para la ‘verde’ queda en 0.90 pesos por litro. Es decir, la cuota final se ubica en 5.79 pesos por litro.

La gasolina mayor o igual a 91 octanos, es decir la Premium, cayó al 0 por ciento, con lo que la cuota queda en 5.65 pesos por litro.

Y para el diésel, el estímulo es del 40.42 por ciento desde el 46.21 por ciento de la semana previa, con un monto de 2.97 pesos por litro. Con ello, la cuota es de 4.28 pesos por litro.

El ajuste en el apoyo fiscal a gasolinas aplicará para los primeros días en que se lleve a cabo el Mundial 2026 en la Ciudad de México, pues el partido de inauguración México vs. Sudáfrica será en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio.

Actualmente se mantiene un pacto del gobierno con gasolineros para tener un tope en los precios del diésel.