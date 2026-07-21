¿Calor o lluvia en CDMX y Edomex? Prevén para este miércoles 22 de julio temperaturas de hasta 27 grados

Así estará el clima en CDMX y Edomex este miércoles 22 de julio.

El miércoles 22 de julio, el Valle de México registrará un clima mayormente despejado. Se esperan temperaturas frescas por la mañana y cálidas al mediodía. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas de hasta 27°C y mínimas de 5°C en la región central del país.

Vista panorámica del Valle de México durante un día soleado.

(Reyes Murillo Pablo Cesar)

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México se espera una mínima de 11°C y máxima de 25.3°C, con vientos de 8 km/h. Naucalpan de Juárez tendrá una temperatura actual de 16.0°C, con un rango entre 11°C y 25°C para el día.

Toluca será la ciudad más fresca, con una mínima de 5°C y máxima de 21.7°C, y humedad del 60%. En contraste, Ecatepec de Morelos, con 17.4°C actuales, alcanzará una máxima de 26.7°C y una mínima de 10.3°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias en el Valle de México este miércoles?

La condición general en el Valle de México, incluyendo CDMX, Toluca, Naucalpan y Ecatepec, será de cielo con pocas nubes. La probabilidad de lluvias significativas para la región es baja durante este miércoles.

El viento en CDMX y Naucalpan será de 8 km/h, y en Toluca de 5 km/h. La probabilidad de lluvia es mínima para el Valle de México, con un día estable y despejado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Miércoles 22 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Jueves 23 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días es de temperaturas estables, con un ligero aumento en las máximas el jueves. La nubosidad será variable, pero la probabilidad de lluvias significativas se mantendrá baja.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en CDMX y Edomex?

Con el clima cálido, se aconseja a los habitantes del Valle de México mantenerse hidratados. Beber agua y evitar el sol fuerte entre las 11:00 y 16:00 horas es fundamental.

Se recomienda usar ropa ligera y de colores claros para reflejar el calor. Aunque las lluvias son poco probables, llevar un paraguas o impermeable ligero puede ser útil en actividades al aire libre por la tarde.

Fuente: CONAGUA.

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