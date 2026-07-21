Nuevos aranceles del 50% a Canadá: Carney acuerda con Trump intensificar la negociación

Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC el 1 de julio, lo que dio paso a revisiones anuales del pacto comercial firmado durante el primer mandato de Trump. (Shutterstock).

El primer ministro Mark Carney dijo que él y el presidente estadounidense Donald Trump acordaron acelerar las negociaciones comerciales ante la posible imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 50 por ciento a una serie de productos canadienses el próximo mes.

El gobierno de Trump anunció el lunes que impondría aranceles por lo que calificó de trato injusto hacia el alcohol, los automóviles y los productos lácteos estadounidenses, lo que aviva aún más las tensiones comerciales entre los dos países vecinos.

“Acordamos intensificar las negociaciones en las próximas semanas y tanto el equipo como yo esperamos hacerlo”, declaró Carney a los periodistas en Ottawa, advirtiendo que Canadá está preparada para responder si la Casa Blanca impone los aranceles. “Analizaremos todas las opciones sobre cómo responderíamos si entran en vigor”.

Los aranceles sectoriales impuestos por Trump a los automóviles, el acero, el aluminio y la madera han perjudicado a industrias canadienses clave, pero muchos otros productos han estado exentos de los aranceles estadounidenses si se exportan bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

¿Cómo afectarían los nuevos aranceles del 50% de EU a Canadá?

Los nuevos aranceles afectarían a cerca del 5 por ciento de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, pero no habría ninguna exención del T-MEC, lo que indica una escalada significativa en la guerra comercial.

Estados Unidos se negó a renovar el T-MEC el 1 de julio, lo que dio paso a revisiones anuales del pacto comercial firmado durante el primer mandato de Trump entre los tres países.

“Esto forma parte de la negociación”, dijo Carney. “El primer objetivo es lograr un acuerdo integral que beneficie, obviamente, a ambos países y que sea coherente con el T-MEC”, añadió, utilizando el acrónimo canadiense para referirse al pacto.

“Trabajaremos para lograrlo”, dijo, pero al mismo tiempo, “haremos lo que sea necesario y mantendremos todas las opciones abiertas”.

El gobierno canadiense impuso aranceles a los automóviles fabricados en Estados Unidos en respuesta a los gravámenes que la administración Trump aplicó a los vehículos extranjeros el año pasado, aunque ofrece exenciones a los fabricantes de automóviles que producen vehículos en Canadá. Su sistema de gestión de la oferta de productos lácteos también ha sido durante mucho tiempo motivo de tensión.

Los gobiernos provinciales son responsables de la distribución de bebidas alcohólicas, y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, y otros líderes decidieron retirar las bebidas alcohólicas estadounidenses de los estantes en respuesta a los aranceles impuestos por Trump el año pasado.

“La decisión de cambiar eso la tomarán, ante todo, las provincias individualmente y, a mi juicio, solo debería tomarse como parte de un acuerdo general”, dijo Carney.

Los primeros ministros provinciales se reúnen esta semana en la Isla del Príncipe Eduardo y Carney tiene previsto hablar con ellos más tarde el martes.

“Canadá ha sido muy, muy duro con nosotros durante muchos años, y ningún otro presidente ha hecho nada al respecto”, dijo Trump el martes en la Casa Blanca. “Amo a Canadá. Amo al pueblo de Canadá”. Pero reiteró su opinión de que Canadá no podría sobrevivir sin Estados Unidos.