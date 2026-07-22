‘Todavía no se cierra’: Livia Brito aclara qué pasará en su caso tras perder el amparo

El caso de la actriz Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda inició durante 2020 en Cancún. (Foto: Cuartoscuro)

Livia Brito, actriz de películas como La dictadura perfecta, continuará vinculada a proceso por presunta falsedad de declaraciones, luego de que le fuera negado el amparo promovido por su defensa.

El problema legal en el que se encuentra la actriz de Joan Sebastián, por siempre deriva del caso del periodista Ernesto Zepeda, quien en 2020 acusó a Livia Brito y a su entonces pareja, Mariano Martínez, de lesiones y daño a la propiedad ajena.

En el caso del fotoperiodista Ernesto Zepeda se abrieron dos juicios: uno civil, que contempló la reparación del daño al comunicador; y otro penal, por el cual Livia Brito fue vinculada a proceso en 2026 y del que intentó ampararse.

¿Qué pasó con el amparo de Livia Brito?

El pasado 30 de junio, la actriz Livia Brito explicó que desde 2020, cuando ocurrió el problema con Ernesto Zepeda, el fotoperiodista ha iniciado cinco procesos en su contra, de los cuales solo dos procedieron.

Estos fueron la denuncia por daño moral y la de falsedad de declaraciones. Debido a que Livia sí fue vinculada a proceso por este último delito, solicitó un amparo que hasta ese momento se encontraba en trámite.

No obstante, recientemente se informó que no le fue concedido, una situación que no perturbó la tranquilidad de la protagonista de Infelices para siempre, quien aseguró que este es un proceso largo y no se trata de una resolución definitiva.

Livia Brito está vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Mira, son procesos. Todavía falta una segunda etapa que pasa a un magistrado, que es un estado superior, y tiene que revisarlo. El tiempo de la justicia es un poco largo, pero aún no se cierra el caso, falta mucho”, aseguró en un encuentro con los medios de comunicación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que los quejosos pueden solicitar una revisión del amparo cuando no estén conformes con la resolución, una medida a la que podría apelar Livia. Para ello, se tiene un plazo de 10 días.

La famosa aseguró que no sintió miedo una vez que su amparo fue rechazado: “Son procesos que tienen que pasar”, compartió Brito, quien añadió que confía en las autoridades y en que esta situación se resolverá.

“Confío en la justicia (...) Estoy tranquila, es un proceso, ahorita estamos enfocadas en la novela, me da mucha paz tener trabajo y la mente ocupada”, aseguró Livia Brito, quien por ahora continúa vinculada a proceso por presunta falsedad de declaraciones.

¿Por qué Livia Brito buscó un amparo en su caso?

Erik Rauda, abogado de Livia Brito, explicó en entrevista con Inés Moreno TV que el proceso penal por presunta falsedad de declaraciones se originó a partir de dos respuestas que la actriz dio durante una diligencia relacionada con la denuncia presentada por Ernesto Zepeda.

Según su versión, durante una confesional se le preguntó a Brito si había agredido físicamente a Zepeda y si le había quitado sus pertenencias, a lo que respondió negativamente.

Rauda explicó: “Los citaron a declarar, se llaman confesionales (...) te preguntan cosas: ‘¿Usted agredió físicamente a Ernesto Zepeda?’ Tú solo tienes dos opciones para contestar: sí o no. Ella contestó: ‘No, yo no lo agredí’”.

El fotógrafo Ernesto Zepeda ya recibió el pago en compensación del daño que recibió. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El abogado aseguró que esas respuestas fueron utilizadas posteriormente para impulsar una acusación por presunta falsedad ante la autoridad. Añadió que, en una primera instancia, un juez consideró que Brito tenía derecho a no autoincriminarse y que sus respuestas no configuraban falsedad.

Sin embargo, señaló que tras una apelación promovida por el fotoperiodista se determinó continuar con el proceso penal. El abogado sostuvo que, en esta etapa, el principal acusador es el Estado.

Rauda afirmó: “Porque es la autoridad quien se ve ofendida, entonces es la autoridad contra Livia (...) y pusieron a Ernesto Zepeda como víctima”, y aseguró que se trata de un delito menor.

Por ello, la defensa de Brito promovió un juicio de amparo para impugnar la resolución judicial que mantuvo vigente el proceso penal por presunta falsedad de declaraciones. Por ahora, se desconoce qué sucederá con el caso.