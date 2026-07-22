¿Qué pasará cada día en ‘La Casa de los Famosos México 2026′?

La Casa de los Famosos México llega con varias novedades y un calendario semanal. (Fotos: Facebook La Casa de los Famosos México / IA Gemini).

En La Casa de los Famosos México no basta con librar una nominación o ganar el respaldo del público. También hay que superar pruebas, resistir tentaciones, aprovechar ventajas y sobrevivir a una semana donde cada día tiene un objetivo distinto.

Para la temporada 2026, la producción decidió que el juego tenga un ritmo definido desde el lunes hasta el domingo, con actividades que marcarán el destino de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Calendario de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026, día por día

Durante la conferencia de prensa realizada este 21 de julio, Odalys Ramírez y Diego de Erice detallaron cómo se desarrollará el reality y cuáles serán las actividades que volverán en esta cuarta temporada.

Ramírez y De Erice, quienes conducirán las galas de los lunes, martes, jueves y viernes, adelantaron que algunas de estas dinámicas regresan con modificaciones para la cuarta temporada.

¿Dónde y cuándo ver ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026, con una gala que comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Las Estrellas.

Quienes quieran seguir la convivencia sin interrupciones pueden hacerlo mediante ViX, plataforma con la señal 24/7.

'La Casa de los Famosos México' se estrena el 26 de julio de 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Las galas semanales dedicadas a la prueba del líder, las nominaciones y otras dinámicas van por Canal 5 a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

La conducción está encabezada por Galilea Montijo, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice llevan las galas de lunes, martes, jueves y viernes.

En tanto, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff se encuentran a cargo de la pregala y la postgala, espacios dedicados al análisis de lo ocurrido dentro de la casa. Y Marie Claire Harp continúa con la cobertura digital y los contenidos exclusivos del reality.

Lista de habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

La cuarta temporada reúne al elenco más numeroso desde que comenzó el formato en México. La producción ha presentado a 15 habitantes, aunque se esperan participantes sorpresa.

Galilea Montijo repite como conductora principal. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

El grupo confirmado reúne actores, conductores, creadores de contenido, influencers y personalidades del entretenimiento que competirán por mantenerse dentro de la casa conforme avancen las semanas.

Todas las novedades de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026

Además del calendario semanal, la producción anunció modificaciones tanto en la casa como en la experiencia para quienes siguen el reality desde casa.

La casa tendrá tres habitaciones : En temporadas anteriores los habitantes se dividían entre dos habitaciones; ahora podrán elegir entre: Tulum, Ibiza y Malibú .

: En temporadas anteriores los habitantes se dividían entre dos habitaciones; ahora podrán elegir entre: . Más herramientas para quienes ven el reality en ViX : Los usuarios de ViX tendrán 10 votos adicionales en las nominaciones.

: Los usuarios de ViX tendrán 10 votos adicionales en las nominaciones. ViX incorporará nuevas funciones : Un chat para comentar en tiempo real lo que ocurre dentro de la casa. La función multiventana, que permitirá observar varias habitaciones al mismo tiempo.

: Un chat para comentar en tiempo real lo que ocurre dentro de la casa. La función multiventana, que permitirá observar varias habitaciones al mismo tiempo. Una nueva canción para la cuarta temporada: Rosa María Noguerón informó que la nueva canción contará con la participación de Yahir, Elaine Haro, Wendy Guevara y Ninel Conde.

Con estos cambios, la producción busca renovar tanto la dinámica del juego como la experiencia para la audiencia, mientras mantiene las actividades que se han convertido en parte de la rutina semanal del reality.