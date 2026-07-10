Quinto habitante de ‘La Casa de los Famosos’ 2026: ¿Dónde y qué hora ver la revelación?

La Casa de los Famosos se estrenará hasta el domingo 26 de julio. La revelación de los participantes concluirá hasta el 19 de julio. [Fotografía. ChatGPT]

La cuenta regresiva rumbo al estreno de La Casa de los Famosos México 2026 avanza y la producción ya reveló nuevas pistas sobre la identidad del quinto habitante, quien se sumará a Karina Torres y Ernesto Laguardia en el reality show.

Como ocurrió con los anuncios anteriores, el video oficial provocó una ola de teorías en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a intentar descifrar la identidad del famoso antes de su presentación oficial.

Las pistas reveladas apuntan a un perfil vinculado con la actuación, la televisión y proyectos físicos como el boxeo. Sin embargo, la revelación se hará hasta la noche de este sábado 10 de julio.

¿Cuáles son las pistas del quinto habitante de ‘La Casa de los Famosos 4’?

En el video compartido por las redes oficiales de La Casa de los Famosos aparecen diversos objetos que, aparentemente, hacen referencia a la trayectoria profesional del próximo participante.

La primera pista es un uniforme de chef, seguido por una bata de boxeo. Después aparecen unas máscaras de teatro y un set de grabación, elementos que apuntan hacia alguien relacionado con la actuación o la televisión.

La última pista es una langosta, quizá el objeto que más llamó la atención de los seguidores del programa y que desató reacciones en redes sociales.

Otro de los elementos que más llamó la atención fue una bandana azul con la palabra “Mister”, en alusión a un reconocimiento de tercer lugar que el participante obtuvo en 2022.

Tras la publicación del video, uno de los nombres que más fuerza tomó entre los seguidores del reality show fue el del actor y modelo Moisés Peñaloza.

La revelación del quinto participante se realizará a las 8:28 de la noche de este sábado a través del Canal de las Estrellas, Canal 5, Canal Nueve y Vix.

¿Quién es Moisés Peñaloza, el posible participante de ‘La Casa de los Famosos 4′?

Moisés Peñaloza es un actor, modelo y creador de contenido originario de Tampico, Tamaulipas. Aunque inicialmente estudió Ingeniería en Electrónica, decidió cambiar de rumbo para formarse como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Antes de protagonizar telenovelas, participó en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Esta historia me suena, Vecinos y Una familia de diez.

Con el paso de los años obtuvo papeles en producciones como Médicos, Línea de Vida, Diseñando tu amor, Si nos dejan, Minas de pasión, El ángel de Aurora, Me atrevo a amarte y Corazón de Oro.

Fuera de la actuación, también ganó reconocimiento como modelo. En 2022 representó a México en el certamen internacional Mister Supranational, donde consiguió el tercer lugar y recibió reconocimientos como Top Model y Personality.

Además, cuenta con experiencia en realities de competencia. Participó en Las Estrellas Bailan en Hoy y posteriormente concursó en Inseparables: Amor al Límite junto a la actriz Vanessa Arias, aunque nunca formó parte de un reality de convivencia permanente como La Casa de los Famosos México.

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos’ 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancará el domingo 26 de julio de 2026, día en que los participantes cruzarán la puerta de la casa para comenzar la convivencia.

A lo largo de varias semanas, los famosos participarán en nominaciones, salvaciones, retos y eliminaciones, mientras el público definirá con su voto quién sigue en la competencia.

Como en ediciones anteriores, el programa contará con distintas transmisiones según el tipo de gala, además de la señal en vivo las 24 horas.

Gala de nominación: Canal 5.

Canal 5. Gala de eliminación: Las Estrellas.

Las Estrellas. Transmisión 24/7: ViX Premium.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México?

La revelación de los participantes de La Casa de los Famosos 4 inició el pasado 6 de julio; aún falta la presentación de alrededor de 10 integrantes y, de forma diaria, se anunciará a un nuevo famoso hasta el próximo 19 de julio.

Hasta el momento, la producción confirmó oficialmente a cuatro participantes:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

El quinto habitante será revelado en los próximos días, con lo que continuará la presentación del elenco que participará en la nueva temporada del reality.