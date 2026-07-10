Manzambi, goleador de Suiza, no jugará en el partido contra Argentina: ‘Lo intentamos todo’

Johan Manzambi no estará disponible para el partido entre Suiza y Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. La ausencia del delantero quedó confirmada por el seleccionador Murat Yakin, quien informó que el atacante no logró recuperarse de la lesión que arrastra desde antes del duelo frente a Colombia.

El futbolista tampoco disputó el encuentro de octavos de final y permanece sin entrenar con el resto del plantel desde que sufrió la molestia física durante una sesión previa a ese compromiso. Su baja representa un problema para una selección que pierde a su principal referente ofensivo.

El entrenador confirmó que el atacante no estará listo para el compromiso de este sábado. La decisión pone fin a las dudas sobre su disponibilidad y obliga a Suiza a afrontar uno de los partidos más importantes del torneo sin el máximo goleador del equipo.

Johan Manzambi tuvo una lesión previo al partido de octavos de final contra Colombia. (Foto: EFE)

¿Por qué Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina? Esto dijo su DT

Las dudas sobre la presencia de Johan Manzambi comenzaron antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El delantero abandonó una sesión de entrenamiento antes de tiempo y desde entonces quedó bajo observación médica, mientras el cuerpo técnico esperaba una evolución favorable.

Con el paso de los días, el atacante no consiguió reincorporarse al grupo. A un día del partido frente a Argentina, Murat Yakin confirmó que el intento por recuperarlo no dio resultado y explicó la situación del jugador: “No podrá jugar. Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible”.

El técnico también reconoció el impacto que representa esta ausencia para la selección suiza y explicó el estado del delantero: “Manzambi está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible”.

Ante este escenario, el principal candidato para ocupar su lugar es Djibrill Sow, quien reforzaría el mediocampo del conjunto helvético tras la baja del futbolista; sin embargo, será antes del encuentro que la Selección de Suiza presente su alineación.

Se desconoce si Johan Manzambi podrá jugar próximos encuentros en caso de que Suiza pase a las semifinales. (Foto: EFE) (BOB FRID/EFE)

¿Qué le pasó a Johan Manzambi? Esto se sabe sobre su lesión

Manzambi sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante un entrenamiento previo al partido de octavos de final contra Colombia el pasado 7 de julio. Desde ese momento quedó fuera de la convocatoria para ese encuentro y tampoco volvió a entrenar junto al resto de sus compañeros.

Durante la concentración en Kansas City se le observó con protección en la rodilla y una ligera cojera mientras realizaba trabajo diferenciado alrededor del campo. Esa situación confirmó que todavía no estaba en condiciones de regresar a la actividad.

La baja resulta importante para Suiza. Manzambi llega como el máximo goleador del equipo en el Mundial 2026: el delantero acumula tres goles y dos asistencias, cifras que lo convierten en una de las principales revelaciones del torneo y en una pieza clave del ataque helvético.

Suiza vs. Argentina: ¿Cuándo es el partido de cuartos de final del Mundial 2026?

El encuentro entre ambas selecciones está programado para este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, en Estados Unidos. El partido comienza a las 19:00 horas y define uno de los boletos a las semifinales del Mundial 2026.

Fecha : Sábado 11 de julio de 2026.

: Sábado 11 de julio de 2026. Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Kansas City

: Estadio Kansas City Dónde ver: TV Azteca y ViX.

Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

Argentina busca mantener su camino en la defensa del título mundial, mientras que Suiza intenta dar otro paso en el torneo pese a la ausencia de Johan Manzambi, quien no logró recuperarse de la lesión en la rodilla izquierda.