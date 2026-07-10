¿Reconciliación en la familia real? Carlos III se reúne con Harry y Meghan por primera vez desde 2022

Los reyes británicos Carlos III y Camila recibieron este viernes al príncipe Harry, su esposa, Meghan Markle, y los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove, en el suroeste de Inglaterra, informa la agencia británica PA.

Se trata de la primera vez que el monarca ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, y no veía a su hijo menor desde un breve encuentro en el palacio londinense de Clarence House en septiembre del año pasado.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, llegó el lunes al Reino Unido para participar en varios actos relacionados con los Juegos Invictus, que fundó en 2014 para militares heridos en combate, y había dudas de si su familia se reuniría con él en algún momento de la visita desde Estados Unidos, donde residen desde 2020.

Si bien en un principio planeaban viajar todos juntos, Harry cambió sus planes a última hora, tras conocer que las autoridades británicas no habían aprobado su petición de recibir escolta policial oficial.

De momento se desconocen los detalles de la cita familiar en Highgrove, que supone un punto de inflexión tras un periodo de relaciones familiares tensas provocado por la decisión de Enrique y Meghan de distanciarse de la monarquía para construir su vida en California.

La visita de Harry a Reino Unido, entre tensiones y compromisos

El reencuentro de los reyes con los cuatro era muy esperado, más cuando el soberano está en tratamiento oncológico desde que en febrero de 2024 reveló que padecía un cáncer no especificado.

Por ahora se desconoce si los duques de Sussex y sus hijos se encontrarán también con el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su familia, dado que, según los medios, la relación entre los dos hermanos sigue siendo tirante.

El lunes, el hijo menor del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana, aterrizó en el Reino Unido sin la compañía de su esposa e hijos y en medio de una nueva crisis con la familia real, tras conocerse que se le denegó la posibilidad de hospedarse en el Palacio de Buckingham.

Enrique, de 41 años, inició una visita de cinco días en el Reino Unido con compromisos públicos previstos en Londres y en Birmingham. La llegada del duque de Sussex a Londres coincide con la resolución del proceso judicial sobre su demanda conjunta con otros famosos, entre ellos Elton John, contra la prensa sensacionalista británica, que se dará a conocer este martes.