⁠Tragedia en Cuetzalan: Hallan dos cuerpos en la Gruta de Chichicazapan

Tras el accidente en una gruta de Cuetzalan, donde una familia quedó atrapada por las lluvias, dos personas fueron halladas sin vida.

Encuentran sin vida a dos de las tres personas que son buscadas al interior de una gruta de Cuetzalan quienes quedaron atrapados con la creciente de un río subterráneo por las lluvias en Puebla. Con ello suman ya tres personas que perdieron la vida, tres rescatados y de uno más aún no se tiene certeza.

La Dirección de Protección Civil así lo informó, indicando que ya llevan tres días de intensas labores para rescatar a toda la familia tras el incidente en la gruta de Cuetzalan, por lo que ya se localizaron dos cuerpos al interior de la gruta. Respecto al tercer desaparecido, las labores de búsqueda continúan en la zona y abarcan una mayor extensión donde se espera su localización.

“Derivado de las condiciones climáticas y la complejidad del terreno, las maniobras de extracción son complicadas, por lo que se prevé se realicen la madrugada del día sábado dadas las condiciones climatológicas”, anunció la dependencia.

Asimismo se dio a conocer que hasta el momento, no se ha logrado la identificación de los cuerpos, por lo cual la Fiscalía General del Estado realizará las diligencias correspondientes.

“El Gobierno del Estado mantiene comunicación estrecha y acompañamiento permanente con los familiares, a quienes se les ha atendido desde el primer momento de la situación, con empatía y sensibilidad”, se expresó en un comunicado.

Cabe destacar que en el operativo participan Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Comisión Nacional de Emergencias, Rescate México, y los municipios de Cuetzalan, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Chignautla. Asimismo colaboran voluntarios del estado de San Luis Potosí y especialistas en buceo, espeleología y rescate vertical.