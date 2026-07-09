‘Sentimos el dolor de esta familia’: Rescatistas reanudan la búsqueda en la gruta de Cuetzalan

Tragedia en Cuetzalan: especialistas regresan a la gruta para localizar a dos personas. (PC Puebla)

Rescatistas reanudaron las labores de rescate de dos integrantes de una familia atrapada en una gruta de Cuetzalan, Puebla, luego que las condiciones climatológicas les impidieran continuar el 8 de julio.

Los equipos volvieron al lugar de la tragedia este jueves desde las 6:00 horas. Se trata de un trabajo en coordinación con Protección Civil Municipal y Estatal, y especialistas en espeleorrescate provenientes de distintas partes del país.

Agustín Montoya, integrante de la Comisión Nacional de Emergencias, afirmó que el motor de los trabajos de búsqueda es la empatía con los miembros de esta familia.

“Nos ponemos la camisa y sentimos el dolor ajeno de la situación que vive esta familia. Consideramos que cualquiera de nosotros podría pasar por una situación así y compartimos el dolor que desgraciadamente están viviendo. Eso es lo que nos impulsa a brindar el apoyo”, comentó el voluntario a Quadratín.

Aseguró que su labor es completamente altruista, sin goce de sueldo institucional, ya que el equipo e insumos que utilizan para ayudar fueron adquiridos mediante “boteo”, rifas y aportación de recursos propios.

¿Cómo ocurrió la desaparición de una familia en la gruta de Cuetzalan, Puebla?

La versión oficial apunta a que una familia realizó un viaje turístico a Cuetzalan, Puebla, y sin previo conocimiento se adentraron en las grutas ubicadas en este municipio.

Cerca de la presidencia municipal vieron un anuncio de un recorrido por la gruta de Chichicazapan, atracción que decidieron visitar.

En total, fueron seis personas las que se adentraron; dos lograron sobrevivir, dos fueron rescatadas sin vida y dos más permanecen desaparecidas.

Al llegar al lugar, se les entregó un chaleco, un casco y una lámpara. El guía no llevaba algún lazo o equipo para atender una emergencia, contaron los sobrevivientes.

Sin embargo, la lluvia sorprendió a los visitantes originarios de Chignautla. Supuestamente, el guía les ordenó que se mantuvieran al interior de la gruta, pero en cuestión de minutos el agua comenzó a acumularse e hizo imposible que todos lograran salir.

Uno de los sobrevivientes salió a pedir ayuda, pero no tuvo respuesta inmediata hasta que la comandancia del municipio atendió su llamado y posteriormente se iniciaron los trabajos de búsqueda del resto de las personas.

El guía de las personas logró salir a tiempo; sin embargo, permanece en un hospital, donde recibe atención médica por las diversas lesiones que registra. Hasta el momento no se conoce si enfrentará un proceso penal por los hechos.

Buscan a un taxista que fue arrastrado por la corriente en Puebla

Hay más víctimas por las fuertes lluvias en Puebla. Un policía municipal de Santa Clara Ocoyucan fue arrastrado en su patrulla por el desbordamiento del río Atoyac.

Ya se realizan acciones de búsqueda

Con información de Quadratín y Erick Almanza.