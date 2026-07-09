‘Polanco, la ciudad de las cacas’: Las críticas de Pedro Sola al boom de los perros en CDMX

Las recientes declaraciones de Pedro Sola sobre los perros en espacios públicos provocaron una fuerte polémica en redes sociales, al grado de que el conductor de Ventaneando ofreció disculpas públicas. Sin embargo, esta no es la primera vez que expresa su rechazo hacia las mascotas y los lugares pet friendly.

Desde hace varios años, el economista egresado de la UNAM ha utilizado su cuenta de X para manifestar su inconformidad por la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales, parques e incluso en las calles de la Ciudad de México.

Entre sus comentarios se encuentra uno de cuando llamó a Polanco “la ciudad de las cacas”, al considerar que muchos dueños no recogen las heces de sus mascotas.

Pedro Sola no está de acuerdo con la presencia de perros en restaurantes y plazas. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock/Imagen modificada con IA)

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

La controversia más reciente comenzó cuando Pedro Sola aseguró que “le dan ganas de darle carne envenenada” a los perros que encuentra en restaurantes y centros comerciales, al expresar nuevamente su rechazo a los establecimientos pet friendly.

Las declaraciones generaron una funa en redes sociales, por lo que el conductor terminó ofreciendo una disculpa pública. No obstante, esta postura no es nueva. En 2024 también cuestionó que los establecimientos permitieran el ingreso de mascotas.

“La euforia por los perros está tremenda y a mí eso no me importa, cada quien su gusto, pero tener que soportarlos en los restaurantes, ladrando, cagando y más ante la ceguera de los establecimientos (...) la culpa es de las tiendas, están como si nada, no se puede circular en ningún pasillo”.

En 2025, el conductor de Ventaneando aseguró que la colonia Polanco se había convertido en “la ciudad de las cacas”, debido a la cantidad de perros que son paseados diariamente.

“Polanco se convirtió en la ciudad de los perros y por ende la de las cacas de perro. Afortunadamente algunos pasean con sus bolsitas de plástico, pero otros nada más se alejan alegremente dejando detrás la inmundicia”.

Pedro Sola se quejaba de los perros desde hace años. (Foto: Captura)

Pedro Sola criticó que los perros paseen en parques y calles de Polanco. (Foto: Captura)

Sus críticas, sin embargo, todavía vienen de más tiempo atrás. En 2023 publicó: “Aquí sacan a los perros al camellón de Horacio, todo es un asco”. Mientras que en enero de 2025 escribió: “Es una tristeza, ya no se puede caminar y los dueños impasibles”.

A este historial se suman las declaraciones realizadas en abril de 2026, cuando afirmó que le molestaba compartir espacios con mascotas y criticó a quienes las transportan en carriolas.

“Te voy a decir una cosa, si yo llego y me siento en un lugar del avión, de repente llega una señora o lo que sea, pido que la cambien o me muevan a mí. Yo no soporto el perro al lado, ¿por qué lo debo hacer en el centro comercial o en los restaurantes? Me parece una aberración tener que soportar al perro”, criticó Pedro Sola.

Pedro Sola se disculpó por comentario sobre perros en plazas y restaurantes. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Pedro Sola ofrece disculpas por sus declaraciones contra los perros

Tras la polémica generada por sus comentarios, Pedro Sola aprovechó una emisión del programa Ventaneando para ofrecer disculpas públicas y reconocer que sus palabras fueron inapropiadas.

El conductor explicó que su reacción estuvo influida por su forma de pensar y admitió que debe comprender mejor el papel que actualmente tienen las mascotas dentro de muchas familias.

“Cometí un error al expresar cosas que a final de cuentas no siento, lamento mucho decirlo (...) El día de ayer no era consciente de la importancia de las mascotas en la familia y su inclusión. Hubo una falta de empatía de mi persona y prometo educarme más sobre ese tema y no cometer más errores similares”.