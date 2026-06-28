Alex B revela que Daniel Bisogno le tenía miedo a Pati Chapoy: ‘Era terrorismo laboral’

El presentador Alex B aseguró que su hermano Daniel Bisogno vivía con un miedo constante a perder su trabajo en el programa Ventaneando con Pati Chapoy durante los últimos meses de su enfermedad.

En una entrevista para El minuto que cambió mi destino, el conductor afirmó que ese temor no surgió durante la hospitalización, sino que era una situación que, según su versión, se arrastraba desde tiempo atrás.

Alex también aseguró que conoce información sobre las relaciones laborales de Daniel Bisogno y sostuvo que únicamente la utilizaría para defenderse si continúan los señalamientos en su contra.

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre el supuesto ‘terrorismo laboral’ que vivía Daniel Bisogno?

La declaración llegó luego de que Gustavo Adolfo Infante le preguntó por el estado emocional de Daniel durante sus últimos meses de vida. Alex respondió que su hermano enfrentaba dos grandes preocupaciones: “Su principal miedo era morir. El segundo, perder su trabajo”.

Al ser cuestionado sobre si ese temor obedecía a presuntas amenazas laborales, respondió que era una posibilidad porque, desde su perspectiva, “el nivel de preocupación de Daniel no era normal”.

“Obviamente eso no era de ese momento, era de mucho tiempo atrás. Había un terrorismo laboral en el cual, estando enfermo, lo atacaba más, porque él decía: ‘Bueno, ya llevo aquí tres semanas en el mismo cuarto de hospital, ¿cuándo voy a regresar a trabajar? Me van a quitar, me van a correr’”.

Alex afirmó que esa presión se intensificó durante las hospitalizaciones de Daniel, quien, pese a su estado de salud, mantenía la preocupación por regresar cuanto antes a sus actividades laborales.

Alex Bisogno asegura que conoce secretos de Pati Chapoy y de Ventaneando

Durante la entrevista, Alex fue cuestionado sobre si realmente conoce información relacionada con Pati Chapoy y Ventaneando. “¿Tú qué crees, Gustavo?”, respondió.

Explicó que la cercanía con su hermano durante casi tres décadas de trabajo en el programa le permitió conocer distintos aspectos de ese entorno.

“Veintinueve años trabajó Daniel para la señora y para esa producción. Yo soy hermano de Daniel y teníamos una extraordinaria relación. Platicábamos de muchos temas cada vez que nos veíamos y claro que sé muchísimas cosas”, presumió.

No obstante, aseguró que no pretende utilizar esa información para perjudicar a nadie. “Yo no soy ese tipo de persona. Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Pero si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”.

¿Por qué comenzó el conflicto entre Alex Bisogno y Pati Chapoy?

Alex sostuvo que el enfrentamiento público comenzó después del fallecimiento de Daniel Bisogno, cuando la familia, según relató, perdió el acceso a la casa del conductor.

“Cuando muere Daniel, yo lancé un comunicado porque nos cerraron la casa de mi hermano, a la que siempre tuvimos acceso, con las cenizas de Daniel encerradas”, expresó.

A partir de ese momento criticó que Pati Chapoy interviniera públicamente en un asunto que considera exclusivamente familiar. “¿Qué se tiene que meter la otra señora? Ella no pertenece a la familia. Ella no es nadie para emitir un juicio de nada”.

Alex también cuestionó el manejo de la imagen de su sobrina. “A mí, como tío, me prohibieron subir una fotografía con mi sobrina. No queremos la imagen de la niña, hay que cuidar los derechos del niño. Ah, pero que no fuera Ventaneando”, criticó.

También indicó que sospecha sobre una alianza entre la expareja de Daniel Bisogno y la conductora de TV, aunque reconoció que desconoce los motivos. “Hay un acuerdo raro de defensa, de unión entre ellas. Hay un acuerdo que yo no entiendo”, expuso.