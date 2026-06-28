Atacan a balazos al autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva; un músico fue herido

El autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, recibió 10 disparos en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Xonacatepec, situación que dejó como saldo un lesionado.

Durante la madrugada de este domingo 28 de junio, el cantante Memo Garza viajaba con su equipo, tras un concierto en la Feria de San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Iban rumbo a Chiapas, donde el músico tiene prevista una presentación en Juquipilas, la cual aún no ha cancelado oficialmente.

Durante el recorrido fueron interceptados por sujetos —al momento desconocidos—, quienes a bordo de un vehículo abrieron fuego contra el autobús. Las balas dañaron el parabrisas y la lateral del lado del conductor, incluso alcanzaron a Luis Alberto Mota Luna, segundo vocalista de la agrupación de Memo.

El conductor del autobús de los músicos trató de escapar del ataque y se desvió hacia la colonia Del Valle, en la capital poblana.

Policía custodia al equipo de Memo Garza

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autoridades estatales y federales acudieron al lugar para brindar apoyo.

Además, varias ambulancias brindaron atención prehospitalaria al joven que resultó herido en el antebrazo; su estado de salud es estable, pero fue trasladado a un hospital y custodiado con sus demás compañeros por policías municipales.

El autobús de Memo Garza es reconocido con facilidad en las calles. (Foto: Captura de pantalla).

A partir de ello iniciaron las indagatorias correspondientes para dar con los atacantes, sin que aún se haya determinado si se trató de un ataque directo o un intento de robo de autobús.

Horas, antes, Memo Garza publicó en historias de Instagram varias historias donde sus fans reconocían el paso de su autobús negro fácilmente, pues tiene escritas en letras grandes y blancas su nombre.

“Ese mero, el que canta y baila”, respondió el cantante a una seguidora que se preguntaba si ese era su autobús.

Memo Garza iba rumbo a Chiapas. (Foto: Captura de pantalla).

Memo Garza también se accidentó en su autobús

No es la primera vez que Memo Garza tiene percances en la carretera: en abril de 2025, sufrió un accidente automovilístico: su autobús se volcó mientras circulaba cerca del kilómetro 158 de la carretera Durango-Mazatlán.

En ese entonces, a través de un comunicado, el intérprete agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia y expresó su preocupación por el estado de salud de sus colaboradores: “Ahora nos toca hacer una oración para que todos se encuentren bien, ya que como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país”.

¿Quién es Memo Garza, el exvocalista de La Adictiva que inició una carrera como solista?

Guillermo ‘Memo’ Garza es un cantante de regional mexicano que alcanzó gran reconocimiento como vocalista de La Adictiva, agrupación sinaloense a la que se integró en 2014 por recomendación de Espinoza Paz y con la que permaneció cerca de una década.

Durante esa etapa participó en varios de los mayores éxitos de la banda, que se consolidó como una de las más exitosas del género gracias a múltiples sencillos que alcanzaron los primeros lugares de las listas especializadas.

En 2023 decidió separarse de La Adictiva para emprender su carrera como solista, una decisión que, según explicó, tomó después de varios años de conversaciones con la empresa que representaba a la agrupación.

El cantante aseguró que la salida se dio en buenos términos y que mantiene una relación cercana con sus excompañeros. Desde entonces ha impulsado su proyecto individual con temas como 'La sonrisa obligatoria’, escrita por Espinoza Paz, además de canciones como 'A poco no’, 'Toca’ y 'Me aguanté’, con las que ha consolidado una nueva etapa.