Músico acusa a Memo Garza por no apoyarlo tras accidente: ‘No me ha dado la cara’

El accidente que sufrieron los músicos de Memo Garza ocurrió cerca del kilómetro 158 de la carretera Durango a Mazatlán. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Andrés Mendoza, quien estuvo presente en el accidente automovilístico que sufrieron los músicos de Memo Garza, aseguró que a cinco meses de este suceso el exvocalista de La Adictiva no le ha brindado apoyo.

El pasado 9 de abril de 2025, el equipo del intérprete de ‘Después de ti, ¿qué?’, compartió un comunicado en el que informó que el grupo de músicos que acompaña al artista en los conciertos había sufrido una volcadura.

“Lamentamos informar que el autobús donde circulaba la agrupación que acompaña a Memo Garza sufrió un accidente cerca del kilómetro 158 de la carretera Durango a Mazatlán”, explicaron en su momento.

En el comunicado también agradecieron a los cuerpos de emergencia que se presentaron para atender a los músicos y agregaron “ahora nos toca hacer una oración para que todos se encuentren bien, como artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país”.

¿Qué pasó con el músico de Memo Garza?

En sus redes sociales, Andrés Mendoza compartió que el accidente le provocó consecuencias importantes en la salud, debido a que perdió uno de sus brazos, por lo cual solicitó la ayuda del cantante de música regional mexicana.

“Hoy se cumplen 5 meses del terrible accidente laboral que tuvimos mis compañeros y yo el pasado 5 de abril. En ese accidente lamentablemente perdí el brazo derecho y quedé con el cuerpo muy lastimado”, comentó.

El músico afirmó que, a pesar de sus intentos por acercarse a Memo Garza, quien ha colaborado con artistas como Luis R. Conriquez, no ha tenido éxito, debido a que el cantante no responde a sus peticiones.

“Memo Garza no me ha dado la cara para nada. No quiere hacerse responsable de la situación. Ya no me responde ni un mensaje”, afirmó Andrés, quien no detalló qué es lo que busca del artista.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo explica que en caso de sufrir un accidente de camino al trabajo o en el trayecto de regreso, los empleados tienen derecho a un pago de incapacidades, una indemnización global y asistencia médica.

Poco después de que sucedió el accidente automovilístico—en el cual, el camión en donde viajaban los músicos quedó volcado sobre la carretera— el hermano de Andrés, José, comentó que el músico estaba en una “situación sumamente difícil” tras la hospitalización.

Por su parte, Andrés Mendoza no había compartido cuál era su estado de salud, únicamente a finales de abril escribió: “de verdad y con lágrimas en los ojos les digo: es un milagro que siga vivo”.

¿Qué ha dicho Memo Garza sobre las acusaciones del músico?

Cuando ocurrió el accidente, el equipo del artista afirmó que él correría con todos los gastos médicos de los artistas que sufrieron lesiones, desmintiendo las especulaciones que indicaban que él quería deslindarse.

“Está corriendo el rumor de que se recolecta dinero para la atención médica de uno de los integrantes de la banda de Memo Garza, quien sufrió un accidente en la mañana, pero esto es falso, los gastos corren por nuestra oficina, no se dejen engañar”, decía el comunicado.

Además, en la publicación que realizó José, el hermano de Andrés Mendoza, reconoció que Memo Garza se había puesto en contacto con ellos para atender la situación y apoyar económicamente.

Memo Garza pidió no caer en estafas de personas que piden dinero en nombre de su banda. (Foto: Instagram @memogarzaoficial/ captura de panrtalla)

“Quiero dar gracias, muy especiales, al equipo de Memo Garza, que hasta el momento nos brinda su apoyo moral y con todos los gastos hospitalarios”, escribió tras el incidente, publicación que ya fue borrada de Facebook.

Hasta este momento, Memo Garza no ha abordado las nuevas acusaciones, ya que en los últimos días se ha dedicado a compartir información sobre sus próximas presentaciones, así como su sencillo más reciente: ‘La vida que elegiste no tener’.