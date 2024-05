Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, se despide de su hija Alinha: ‘El amor que siempre vivirá’

A tres días de que La Adictiva, conocidos por el corrido ‘JGL’, confirmara la muerte de la hija de Martín Rodríguez, integrante de la agrupación de regional mexicano, a sus 7 años, finalmente el músico compartió un mensaje dedicado a la menor, llamada Alinha, acompañado de un mensaje.

“Con el corazón destrozado anunciamos el fallecimiento de nuestra hija, gracias por regalarnos los meses más bonitos de nuestras vidas”, dijo el músico acompañado de una foto donde aparece el rostro de Alinha.

¿Qué dijo Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, sobre la muerte de su hija?

En la publicación, agregó un discurso donde aseguró que la niña no “se ha ido de su lado”, en cambio, siempre va a acompañarlo en sus pensamientos.

“Búscame en tu corazón y ahí me encontrarás en el amor que siempre vivirá, en esos momentos en que te sientes solo búscame en tus pensamientos y ahí me encontrarás, en esas dulces memorias que permanecen fuertes, búscame en el cielo y allá me verás sonriendo hacia abajo desde el glorioso cielo de Dios”.

Alinha El mensaje de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, a su hija Alinha, quien murió a los 7 años. (Foto: Instagram @alinha_ro)

Los servicios funerarios de Alinha son en Mazatlán y tendrán una duración de 3 días, desde este 31 de mayo hasta el 2 de junio. Los padres de la menor pidieron a los asistentes portar ropa colorida durante el funeral, esto de acuerdo con información que publicó TvYNovelas.

¿De qué murió Alinha, hija de músico de La Adictiva?

A pesar de que Martín Rodríguez, integrante de la banda de regional mexicano, compartió un mensaje dedicado a su hija, sigue sin revelar las causas del fallecimiento de la menor.

Alinha supuestamente padecía una enfermedad del hígado y necesitaba un trasplante de manera urgente. En las redes sociales de la menor compartían fotos del proceso médico y los tratamientos de la niña, pero la cuenta de Instagram se mantiene privada, de acuerdo con algunos reportes.

¿Qué dijo La Adictiva sobre la muerte de Alinha?

La Adictiva, banda de música regional mexicana, fue quien confirmó la muerte de Alinha durante uno de sus conciertos. Enviaron condolencias a Martín Rodríguez, apodado ‘Chucky’, y dedicaron la canción ‘El amor de su vida’ como un homenaje a la pequeña.

“Eres un hermano para nosotros, y que su hija haya fallecido también nos duele a nosotros, duele mucho, la conocimos y sabíamos que era una princesa, ella luchaba día a día para estar con sus papás, se hizo todo lo que estuvo en las manos, pero desgraciadamente no se pudo hacer más y Diosito la mandó llamar”, mencionaron en un video compartido en sus redes sociales.

La Adictiva se despidió de Alinha, hija de uno de sus integrantes. (Foto: Instagram @adictivaoficial)

¿Quién era Alinha, hija de Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva?

Se conocen pocos detalles sobre la vida de Alinha debido a que Martín Rodríguez, integrante de La Adictiva, compartía pocas fotografías de la menor y de su familia en general.

Se sabe que la niña tenía 7 años, nació en los primeros días de noviembre de 2016, pero no se conoce el día con exactitud.

Fue Martín Rodríguez quien compartió una foto suya cargando a Alinha cuando era una recién nacida. En la publicación, el músico compartió un mensaje:

“Mi mayor bendición, gracias mi Dios por esta dicha”.