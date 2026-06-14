Diputado Baltazar Gaona se disculpa por narcocorrido en Congreso de Michoacán: ‘Es un espacio libre’

Baltazar Gaona se disculpó por el narcocorrido interpretado en el Congreso de Michoacán

La interpretación de un narcocorrido dentro del Congreso de Michoacán desató críticas hacia el diputado del PT Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo estatal, quien aseguró que el recinto es “un espacio abierto y libre” para la ciudadanía.

El hecho ocurrió el pasado 10 de junio, durante una celebración por el Día del Padre organizada para trabajadores del Congreso local.

De acuerdo con la versión del legislador, integrantes de la banda Carnavalito solicitaron ingresar al salón de plenos para tomarse una fotografía y, una vez dentro, interpretaron el tema “Se les peló Baltazar” como una muestra de agradecimiento.

Tras la difusión de videos del momento en redes sociales, el Gobierno de Michoacán informó que revisa las circunstancias en las que se desarrolló el acto, en el marco de las disposiciones estatales que sancionan la apología del delito.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Gaona García asumió la responsabilidad de lo ocurrido y sostuvo que no existió intención de generar molestia entre la población.

“Quiero decirles que este lugar es un espacio abierto y libre para cualquiera que desee visitarlo: artesanos, trabajadores, maestros, feministas, escultores, editores. Este es un espacio abierto para las ideas y para que todos los ciudadanos lo visiten libremente”, expresó.

La canción interpretada hace referencia a Baltazar Díaz Vega, identificado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada. Además, era una de las piezas favoritas de Baltazar Gaona Sánchez, padre del diputado y exalcalde de Tarímbaro.

Baltazar Gaona se disculpa por narcocorrido

Luego de la controversia, Baltazar Gaona García difundió un video en el que ofreció una disculpa pública por los hechos registrados dentro del recinto legislativo.

“Como presidente del Congreso del Estado, quiero ofrecer una disculpa pública a todos los ciudadanos mexicanos”, señaló.

El legislador afirmó que permitió el acceso de la agrupación para una fotografía con motivo de la celebración del Día del Padre y explicó que la interpretación de la canción fue una decisión tomada por los músicos. También indicó que, como titular de la Mesa Directiva, asumía la responsabilidad de lo sucedido.

Limitan reproducción de narcocorridos en México

La polémica ocurre mientras continúa el debate nacional sobre la difusión de narcocorridos en espacios públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que su gobierno no impulsa prohibiciones generales sobre este tipo de expresiones musicales, aunque ha promovido una estrategia orientada a reducir la apología del delito y fomentar contenidos culturales alternativos.

En distintas entidades del país se han aprobado medidas para restringir la interpretación de canciones que hagan referencia a actividades delictivas en eventos públicos, mientras autoridades locales analizan mecanismos para aplicar las disposiciones vigentes en cada estado.