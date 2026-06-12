Grecia Quiroz reta a presidente de Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona, a renunciar y ser investigado

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, retó al diputado presidente del Congreso estatal, Baltazar Gaona, a dejar su cargo para ser investigado por lo que corresponda, mientras que ella ofreció también dejar el suyo con el mismo fin, luego de que el legislador la acusara por presuntamente ser “aviadora”.

“Que vayan ellos a ver, porque yo creo que tienen mucha cola que les pisen. El hecho de que esta persona (…) Decirle que nos señala como violentos, me señala como una persona violenta. Y para él no se le hace violento llevar a una banda donde canta narcocorridos ahí en el Pleno, o sea, qué incongruencia”, apuntó la alcaldesa.

Quiroz añadió que ella está dispuesta a ser investigada si el legislador Baltazar Gaona también deja su cargo para ello.

Baltazar Gaona expuso que, presuntamente, Quiroz recibía un salario de 20 mil pesos al mes pese a que no se presentaba a trabajar en el recinto legislativo.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lanzó un reto públicamente al diputado local y presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García: le pidió que deje su cargo para que sea investigado por las autoridades correspondientes.

Luego de que el legislador señalara que el Movimiento del Sombrero y la alcaldesa mantienen actitudes violentas, Quiroz rechazó esos dichos y comentó al ser cuestionada por medios de comunicación que está dispuesta a enfrentar cualquier investigación.

Grecia Quiroz fue nombrada como alcaldesa de Uruapan luego de que su esposo, el entonces edil Carlos Manzo, fuera asesinado en un ataque directo en un evento público el 1 de noviembre de 2025. La presidenta municipal forma parte del Movimiento del Sombrero, antes encabezado por Manzo.

Pese a que en Michoacán la reproducción de narcocorridos es castigada por la ley por hacer apología del delito, el diputado presidente del Congreso estatal, Baltazar Gaona, llevó a un grupo musical al recinto para interpretar la melodía ‘Se les peló Baltazar’.

El grupo musical invitado por Gaona fue la Banda Carnavalito, originaria de Tarímbaro. El corrido que interpretaron en el recinto legislativo está dedicado a Baltazar Díaz Vega, conocido por su apodo ‘El Balta’, quien fue socio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Este viernes, en sus declaraciones a medios, Grecia Quiroz hizo también un llamado a Gaona, a quien le sugirió darse una vuelta en Tarímbaro y atender asuntos en el lugar, luego de que fuera dejada afuera del edificio de la alcaldía la cabeza de una mujer y un mensaje atribuido a un grupo del crimen organizado.

Recientemente, Gaona García declaró a la alcaldesa Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como persona “non grata”. También otros funcionarios de la administración uruapense tendrán prohibido ingresar al Congreso estatal. El legislador responsabilizó a la presidenta municipal y a los funcionarios por daños en las protestas recientes contra la reforma electoral de Michoacán.