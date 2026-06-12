La otra cara del Mundial: Colectivos de búsqueda protestan en Guadalajara, la tierra de los desaparecidos

Las madres buscadoras de Jalisco salieron a las calles en el marco del Mundial 2026 para exhibir la crisis de desaparición que existe en Méxcio.

Mientras miles de aficionados celebraban el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda aprovecharon la atención internacional del torneo para visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco y exigir avances en las investigaciones.

Alrededor de 300 personas participaron este jueves en distintas acciones de protesta realizadas en las inmediaciones de San Juan de Dios, el Paseo Alcalde y la Plaza Guadalajara, donde colocaron fichas de búsqueda, portaron fotografías de sus seres queridos y lanzaron consignas para exigir verdad, justicia y el fortalecimiento de las labores de localización.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y coincidió con la transmisión del partido inaugural del Mundial.

Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco iniciaron una caminata desde el cruce de Obregón y Churubusco hasta la Plaza Guadalajara para hacer visible la problemática. Durante el recorrido, aseguraron haber recibido muestras de apoyo por parte de ciudadanos que aplaudieron el paso del contingente.

Frente a la Catedral de Guadalajara, los manifestantes exhibieron decenas de fichas de búsqueda, soltaron globos con forma de balón y otros de color verde y rojo con cédulas de personas desaparecidas, mientras lanzaban consignas y realizaban una oración colectiva por sus familiares.

Jaime Aguilar, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, explicó ante medios de comunicación que la intención de la protesta fue aprovechar la presencia de visitantes.

Los participantes también criticaron el gasto público destinado a las obras relacionadas con la justa mundialista, al considerar que esos recursos podrían haberse utilizado para fortalecer las investigaciones y la búsqueda de personas desaparecidas.

“Que no estamos contra el fútbol; estamos contra el gasto despilfarrado del gobierno para hacer estos eventos”, expresó uno de los integrantes del colectivo.

En tanto, Indira Navarro, lideresa de Guerreros Buscadores de Jalisco, aclaró que la manifestación no buscaba afectar el desarrollo del Mundial, sino generar empatía hacia las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

“No estamos en contra del Mundial. Incluso nosotros jugamos una cascarita aquí. Solamente queremos visibilizar lo que estamos viviendo y lo que se está llevando a nuestros hijos y jóvenes”, afirmó.

Navarro agregó que durante toda la jornada las autoridades respetaron el derecho del colectivo a manifestarse y no hubo impedimentos para llevar a cabo las actividades programadas.

De acuerdo con personal de la Secretaría de Movilidad, en la concentración participaron cerca de 300 personas, quienes permanecieron durante varias horas en la zona.

Buscadoras en CDMX se deslindan de bloque negro

Durante la jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, los colectivos se manifestaron de manera pacífica y se desvincularon de las acciones violentas que ocurrieron en las cercanías del Estadio Banorte.

“Nadie destroza nada a nombre de los desaparecidos, porque nosotros necesitamos de la atención del gobierno, no la omisión, no el cierre de puertas. Nadie, nadie puede ocupar nuestra voz para causar destrozos. La policía la queremos en búsqueda, no en contra de nosotros. Las autoridades las queremos trabajando con nosotros, no en contra, no en contra”, explicó por un megáfono Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana Yatzil, desaparecida en 2010.