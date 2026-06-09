¡Saca la sombrilla! Guadalajara, Jalisco, prevé lluvias intensas y cielo nublado para este 10 de junio

La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, experimentará un miércoles 10 de junio con cielo nublado y alta probabilidad de lluvias intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la interacción de la tormenta tropical Boris y canales de baja presión. Esto generará condiciones de inestabilidad climática en la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre 16.0°C y 29.7°C. La ciudad registra actualmente 25.5°C. Por su parte, en Zapopan, los termómetros marcarán entre 15.7°C y 29.7°C, con una temperatura actual de 26.2°C.

Para San Pedro Tlaquepaque, se esperan temperaturas que varían de 16.0°C a 29.0°C, con 24.9°C actuales. En Tonalá, el clima estará entre 16.3°C y 29.7°C, registrando 24.5°C al momento. Las cuatro ciudades principales mantienen un rango térmico similar.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá fuerte en Jalisco este miércoles 10 de junio?

El SMN prevé lluvias intensas a torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y otras entidades del país. Esto se debe a la tormenta tropical Boris en el Pacífico y canales de baja presión. Las condiciones favorecen descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en la zona.

La probabilidad de precipitación es alta para toda la Zona Metropolitana. Se espera un viento moderado de 5 km/h en las cuatro ciudades. El cielo permanecerá nublado durante la mayor parte del día, lo que ayudará a mantener las temperaturas dentro de rangos frescos.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 10 de junio: Máxima de 31°C, Mínima de 17°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Jueves 11 de junio: Máxima de 28°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.Viernes 12 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Los próximos días mostrarán una ligera baja en las temperaturas máximas para el jueves, con 28°C, y un ligero aumento para el viernes, llegando a 30°C. Las mínimas se mantendrán frescas, variando entre 15°C y 17°C. La nubosidad será una constante en el pronóstico.

¿Cómo protegerse de las lluvias y el clima en Jalisco?

Ante las lluvias intensas, se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara extremar precauciones. Evitar cruzar arroyos o calles con fuertes corrientes de agua. También es importante mantenerse hidratado, a pesar de las temperaturas más frescas durante el día.

Se aconseja llevar paraguas o impermeable al salir de casa. Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua. Conducir con precaución debido a la visibilidad reducida y el piso mojado. La prevención es clave para evitar incidentes y proteger la seguridad.

Fuente: CONAGUA.

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