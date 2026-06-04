Detienen a 10 colombianos indocumentados en Guadalajara; acusan posible reclutamiento forzado

El reclutamiento forzado en Jalisco es una critica problemática de seguridad más críticas de la entidad. (Foto: Especial)

Guadalajara, Jalisco.- Un grupo de 10 ciudadanos colombianos fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde personal federal detectó graves irregularidades en su documentación.

Empleados del Instituto Nacional de Migración cuestionaron a los colombianos sobre su llegada al país, a lo que respondieron haber sido reclutados para trabajar en el país.

Durante el interrogatorio reconocieron haber sido convocados por un grupo de la delincuencia organizada, cuyos encargados les dieron la instrucción de hospedarse por siete días en dos hoteles ubicados en las inmediaciones de la central camionera, utilizando identidades falsas.

Entre los extranjeros detenidos se identificó formalmente a un militar en retiro, quien cuenta con entrenamiento especial y táctico avanzado.

La retención de los colombianos provocó una intensa movilización de personal de seguridad, y el acordonamiento en el área de registro de migración de la terminal aérea.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano sabían de estas personas y dispusieron de un operativo desde que bajaron del avión.

Los colombianos no se conocían entre ellos mismos y estaban sentados en puntos dispersos dentro de la aeronave. Serán deportados en las próximas horas.

Se investiga reclutamientos de extranjeros

De acuerdo a los expedientes judiciales, relacionados con las personas detenidas en actos relacionados al reclutamiento forzado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el que registra más recurrencia, y utiliza las redes sociales como gancho para convocar a jóvenes, con ofertas de trabajo que prometen dinero fácil, y con conversaciones iniciadas en videojuegos.

En Jalisco se prevé promulgar una ley que sancione los actos de reclutamiento forzado; la propuesta contempla sanciones de entre 15 y 30 años de prisión para quienes recluten a niñas, niños o adolescentes, además de agravantes cuando participen familiares, tutores, responsables de su cuidado o servidores públicos.

También plantea medidas de atención integral para las víctimas, acciones preventivas y programas orientados a la restitución de derechos y reinserción social de menores afectados por esta problemática.

¿Qué se sabe sobre el reclutamiento del crimen organizado?

Los casos en proceso judicial refieren que el CJNG paga en promedio 400 pesos por semana; el Cártel del Golfo pagan mil 200 pesos a la semana; y la facción de Los Chapitos, pagan 700 pesos a la semana, y la Familia Michoacana paga mil 100 pesos.

El reclutamiento forzado en Jalisco es una critica problemática de seguridad más críticas de la entidad, tiene como objetivo capturar a jóvenes y adolescentes para integrarlos de manera obligatoria a células operativas, campamentos de entrenamiento y actividades delictivas graves.

El fenómeno se replica también en entidades como Nayarit, Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

Una vez insertados en sus campos de adiestramiento delictivo, ubicados en sitios aislados, las víctimas enfrentan violencia física extrema, tortura, agresiones sexuales y mutilaciones, y deben someterse a jornadas extenuantes portando equipo táctico, portando armas de fuego y equipos de radiocomunicación.