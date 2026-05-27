Detienen en Silao a ‘El Tiki’, presunto líder del CJNG en Guanajuato; capturan a otros 21

'El Tiki' y otros 21 integrantes del CJNG fueron detenidos en Silao, Guanajuato. (Foto: Fiscalía de Guanajuato)

En Guanajuato, un total de 22 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos y vinculados a proceso penal.

Entre los detenidos se encuentra César Arturo ‘N’, alias ‘El Tiki’, presunto líder del grupo delictivo.

De acuerdo con las autoridades, la captura de los 22 presuntos delincuentes se realizó en una casa de seguridad en el municipio de Silao, tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

La intervención policial se realizó luego de varios reportes de vecinos del fraccionamiento Lomas de Comanjilla, que está ubicado entre las ciudades de León y Silao.

Los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la fuerte presencia de hombres armados al interior de una vivienda ubicada en dicha zona residencial.

¿Qué aseguraron las autoridades en el operativo en Silao?

La Fiscalía de Guanajuato informó este miércoles que durante la intervención en el inmueble, la autoridad ministerial aseguró dinero en efectivo y una cantidad importante de sustancias ilícitas, armas de fuego largas y cortas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.

En el sitio también se localizaron dos chalecos tácticos de tipo ejecutivo y una tabla de madera con las siglas del CJNG.

Asimismo, las autoridades aseguraron vehículos con reporte de robo y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.

Las autoridades informaron que el grupo es investigado por delitos como robo de hidrocarburos, secuestro, narcomenudeo y otros crímenes de alto impacto.

“Las detenciones son el resultado del seguimiento de blancos generadores de violencia ejecutado por la Fiscalía General del Estado, quien mediante el uso de técnicas de investigación especializadas logró consolidar este importante resultado”, reportó la Fiscalía de Guanajuato.

“Fue un operativo exitoso. La detención de 22 personas vinculadas con delincuencia organizada no es un tema menor”, informó este miércoles el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona.

Las autoridades señalaron que tras las investigaciones y la captura del grupo delictivo, se confirmó que los detenidos presuntamente formaban parte de una célula criminal ligada al CJNG que operaba en el municipio de Silao.

¿Quiénes son los detenidos del CJNG en Silao, Guanajuato?

La Fiscalía de Guanajuato informó que las personas detenidas fueron identificadas como José Julián ‘N’, ‘El Pato’, quien cuenta con orden de aprehensión por homicidio.

Antonia Adilene ‘N’, Juana Iris ‘N’, Luis Ernesto ‘N’, Paula Jazmin ‘N’, Leonardo Daniel ‘N’, Alexis Jared ‘N’, Miguel Ángel ‘N’, Erik Enrique ‘N’, Josué Yakairo ‘N’, Héctor Eduardo ‘N’, Juan Guadalupe ‘N’, Juan Pablo ‘N’, Julio Joaquín ‘N’, Kevin Santiago ‘N’, Juan Martín ‘N’, Juan Jesús ‘N’, Roberto Carlos ‘N’, Luis Dionicio ‘N’, José Octavio ‘N’ y José Enrique ‘N’.

También fue detenido César Arturo ‘N’, alias ‘El Tiki’, líder del grupo, quien cuenta con órdenes de aprehensión por diversos homicidios.

La Fiscalía de Guanajuato indicó que todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quien les imputó ilícitos penales, tales como delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos por los que fueron vinculados a proceso penal por un Juez federal.