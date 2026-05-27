Morena ‘ignora’ la propuesta de Olga Sánchez Cordero sobre aplazar la reforma judicial

Morena decidió rechazar las reservas de la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, a la reforma electoral 2.0

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechazó las reservas presentadas por la diputada y ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, durante la discusión de la llamada Reforma Judicial 2.0, que contempla aplazar la elección judicial hasta 2028.

Durante el debate de casi 300 reservas, Sánchez Cordero propuso modificaciones orientadas a fortalecer los criterios técnicos y laborales dentro de la reforma, así como garantizar mayor estabilidad para jueces y magistrados durante el periodo de transición del nuevo modelo judicial.

Entre sus planteamientos destacó que los comités encargados de evaluar a los candidatos al Poder Judicial estuvieran integrados por especialistas con al menos 10 años de experiencia profesional y reconocida trayectoria, además de contar con dos representantes de cada uno de los poderes.

“Los exámenes de conocimiento deben ser elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial, y el Comité valorará la idoneidad con base en trayectoria, honestidad y entrevista de los candidatos”, expresó la legisladora desde tribuna.

La exministra también propuso elevar los requisitos para aspirar a cargos judiciales, incluyendo 10 años de experiencia para ministros y al menos cinco años de práctica judicial para jueces y magistrados, además de implementar certificaciones de competencias.

Otro de los puntos planteados buscaba evitar que el régimen disciplinario pudiera utilizarse como mecanismo de presión dentro del Poder Judicial, así como establecer reglas más claras para cambios de adscripción y proteger derechos laborales e indemnizaciones de trabajadores judiciales.

Asimismo, pidió que el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración fueran renovados de manera escalonada para garantizar continuidad institucional y evitar concentraciones de poder.

Sánchez Cordero afirmó que sus reservas tenían el objetivo de construir consensos y fortalecer la legitimidad de la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.

La diputada Olga Sánchez Cordero durante su participación en la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

“No se trata de echar atrás lo construido, sino de hacerlo más sólido, más técnico y más legítimo. Construyamos bien desde ahora. Pensemos en un modelo sólido, que no tengamos que estar corrigiendo en cada ciclo electoral”, sostuvo.

Sin embargo, tras la deliberación, la Mesa Directiva consultó a la asamblea y la mayoría de Morena desechó las reservas a mano alzada, manteniendo intacto el dictamen original y cerrando el debate sobre este punto en el Pleno.