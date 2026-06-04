‘Out’ para Aaron Judge: Yankees confirma lesión por estrés, regresa ‘en algún momento’ de la temporada

Aaron Judge fue diagnosticado con una lesión en la costilla. (Foto: AP)

Los Yankees de Nueva York confirmaron la lesión en una de las costillas de Aaron Judge después de someterlo a diferentes estudios médicos. El jardinero derecho queda fuera de la temporada 2026 de la MLB por un tiempo indefinido.

La estrella del beisbol se realizará nuevos análisis dentro de cuatro o seis semanas para determinar los tratamientos de recuperación.

De acuerdo con Aaron Boone, manager de los del ‘Bronx’, Judge no consiguió identificar la jugada en la que se lesionó.

Aaron Judge vuelve con los Yankees en "algún momento de la temporada". (Foto: AP) (Adam Hunger/AP Photo/Adam Hunger)

¿Qué le pasó a Aaron Judge?

Aaron Judge, de Yankees, comenzó con molestias hace dos semanas y primero recibió un diganóstico de una contusión ósea en el costado derecho, pero tras una resonancia magnética se confirmó la fractura de una costilla por estrés. Esto requerirá un período de reposo y actividad limitada.

El martes 2 de mayo comenzaron las molestias durante el enfrentamiento contra Atheltics en West Sacramento y en ese juego no participó y no fue alineado durante dos encuentros más.

“Miren, hay mucha gente inteligente en un área especializada y el tipo está a varios estados de distancia. Tenemos que ser pacientes”, comentó Boone.

De acuerdo con los Yankees de Nueva York, el jardinero “regresará en algún momento de esta temporada”.

Aaron Judge tiene una lesión por estres. (Foto: AP) (FOTO: AP)

¿Qué es una lesión por estrés como la de Aaron Judge?

Una lesión por estrés, también conocida como fractura por estrés o fractura por sobrecarga, es una pequeña fisura que se desarrolla en un hueso debido a la repetición constante de movimientos o cargas sobre una misma zona del cuerpo. A diferencia de una fractura tradicional provocada por un golpe o accidente, este tipo de lesión suele aparecer de forma gradual como consecuencia del uso excesivo.

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, ocurren cuando el hueso es sometido a una carga repetitiva sin contar con el tiempo suficiente para recuperarse. Con el paso del tiempo, el desgaste supera la capacidad natural de regeneración del organismo y se forman pequeñas grietas en la estructura ósea.

Este tipo de lesiones son frecuentes en deportistas de alto rendimiento, corredores, gimnastas y atletas que incrementan repentinamente la intensidad o duración de sus entrenamientos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran el dolor localizado que aumenta con la actividad física, sensibilidad en una zona específica e inflamación alrededor del área afectada. En muchos casos, las molestias disminuyen con el reposo, aunque pueden agravarse si la persona continúa realizando esfuerzos intensos sin tratamiento médico.

No es la primera vez que el jugador de Yankees, enfrenta una lesión de este tipo. En marzo de 2020 fue diagnosticado con una fractura por estrés en una costilla derecha, durante una jugada defensiva.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, ya tuvo una fractura por estrés. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez/AP)

¿Quién es Aaron Judge?

Aaron Judge es una de las máximas figuras de la MLB y el rostro de los Yankees de Nueva York. Nacido el 26 de abril de 1992 en California, debutó con la organización en 2016.

A lo largo de su carrera ha sido seleccionado en múltiples ocasiones al Juego de Estrellas y ha ganado tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Además, es reconocido por romper el récord de jonrones de la Liga Americana en una temporada al conectar 62 cuadrangulares en 2022.

Durante la temporada pasada conquistó el título de bateo de la Liga Americana al registrar un promedio de .331, acompañado de 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 encuentros.

Antes de su lesión, Judge bateaba para .248 con 17 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas. Sin embargo, atravesaba uno de los momentos más discretos de su campaña, al registrar apenas un jonrón en sus últimos 18 encuentros desde el pasado 10 de mayo.

El jugador de la MLB también puso fin recientemente a una sequía de 11 juegos sin conectar jonrón ni producir carrera cuando castigó a los Rays de Tampa Bay con un batazo de dos anotaciones que dio el triunfo a Nueva York.