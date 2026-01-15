Dodgers va por el tricampeonato de la MLB: Firman a Kyle Tucker por 240 mdd y 4 años

Luego de ganar la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays de manera dramática, los Dodgers de Los Ángeles van por el tricampeonato de la MLB en la temporada 2026 y firmaron a Kyle Tucker, el agente libre más codiciado de este año.

El contrato de Kyle Tucker con los Dodgers es por 240 millones de dólares a cambio de 4 temporadas con el equipo de Los Ángeles.

Además, el contrato incluye cláusulas que permiten a Tucker dejar a la novena angelina después del segundo y tercer año, reportó Jeff Passan, periodista de ESPN.

Con su llegada a los Dodgers, Kyle Tucker se unirá a estrellas multimillonarias como los japoneses Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, piezas importantes en el bicampeonato de Los Ángeles en Grandes Ligas.

¿Quién es Kyle Tucker, nuevo jardinero de los Dodgers de Los Ángeles?

Cómo jardinero, Tucker jugó la temporada pasada con los Chicago Cubs. En 2024, Kyle Tucker sufrió lesiones que lo mantuvieron alejado del diamante; sin embargo, concluyó con 22 jonrones, 25 bases robadas y un OPS de .841 que confirmaron su status como uno de los mejores peloteros de MLB.

Al finalizar la Serie Mundial 2025, los Chicago Cubs hicieron un esfuerzo por mantener a Tucker en sus filas y le presentaron una oferta calificada por 22.025 millones de dólares por un año. El jardinero rechazó esa oferta.

Con su nuevo contrato con los Dodgers, Kyle Tucker ganará tres veces más, puesto que cobrará 60 millones de dólares por temporada.

Desde su debut con los Astros de Houston, Kyle Tucker se ha destacado por su disciplina en la caja de bateo, sin sacrificar el bateo de poder.

Además es un pelotero veloz y con buenas cualidades a la defensiva.

Tucker es la firma más reciente de los Dodgers, tras el contrato que le otorgaron al pitcher cerrador Edwin Díaz, proveniente de los Mets de Nueva York.

En meses recientes, Tucker había sostenido negociaciones con los Blue Jays e incluso se llegó a mencionar que Toronto era uno de los equipos con más posibilidades de firmarlo.

¿Qué sigue tras la firma de Kyle Tucker con los Dodgers?

La pretemporada de Grandes Ligas 2026 está a un mes de comenzar. Pitchers y catchers deben reportarse con sus equipos los primeros días de febrero mientras que el resto de peloteros de unirá al Spring Training 2026 unos días después.

La firma de Tucker con Dodgers puede destrabar las negociaciones de otros peloteros como Cody Bellinger, quien actualmente está en trato con los Yankees de Nueva York y otras novenas de MLB.

¿Cómo queda el orden al bat de Dodgers?

La firma de Kyle Tucker consolida a Dodgers como un trabuco en Grandes Ligas.

Su orden al bat para la temporada 2026 quedaría de la siguiente forma a la espera de otros posibles movimientos: