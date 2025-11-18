Fechas clave del calendario de la LMB 2026: Series inaugurales, Juego de Estrellas, playoffs y más

Listo el calendario de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, estas son las fechas clave como el juego inaugural y las fechas de la Serie del Rey. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Cuartoscuro / El Financiero)

Todo listo para que los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol regresen al diamante: La LMB compartió el calendario completo con fechas claves en la temporada 2026.

Dentro de las fechas establecidas ya están determinados los playoffs, las Series de Zona, de campeonato y la Serie del Rey, donde dos equipos luchan por el título.

El enfrentamiento inaugural de la temporada es entre los Diablos Rojos del México, actuales campeones de la LMB, contra los Piratas de Campeche, ambos equipos de la Zona Sur.

Los Diablos Rojos del México consiguieron el bicampeonato luego de vencer a los Charros de Jalisco en la temporada 2025 de la LMB. (Foto: Cuartoscuro, Diablos Rojos del México, LMB)

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la LMB?

El juego inaugural de la temporada está programado para el 16 de abril de 2026, donde los Diablos Rojos del México vuelven al diamante desde el Estadio Alfredo Harp Helú.

Los tres juegos que disputan los actuales ganadores de la Serie del Rey contra los Piratas de Campeche son del 16 al 18 de abril de 2026.

El resto de los encuentros entre los demás equipos de la Zona Sur y de la Zona Norte comienzan el 17 de abril y finalizan el 19 de abril.

Cada equipo juega un total de 93 juegos en la temporada regular, previo a los playoffs. La LMB 2026 se interrumpe del 26 al 28 de junio para el Juego de Estrellas en Monterrey y el Home Run Derby.

El último juego de los 20 equipos dentro de la Liga Mexicana de Beisbol es del 4 al 6 de agosto, para dar paso a los Playoffs.

¿Cuándo son los playoffs de la LMB 2026?

La primera fase eliminatoria de la LMB 2026 en la Zona Sur comienza el 9 de agosto y se puede extender hasta el 18 de agosto en caso de que los enfrentamientos lleguen al juego 7.

En la Zona Norte los enfrentamientos de los playoffs comienzan el 10 de agosto y hasta el 18 de agosto si se van al juego 7.

A esta etapa del torneo clasifican los 6 mejores de cada zona basado en sus porcentajes de victorias.

¿Cuándo se juegan las Series de Zona de la LMB 2026?

El siguiente paso de los equipos camino a la Serie del Rey de la LMB son las Series de Zona, donde los tres ganadores de los playoffs de cada zona y el mejor perdedor se enfrentan entre ellos.

Estas son las fechas de los juegos de esta fase eliminatoria.

Fechas de las Series de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol 2026

La antesala de la Serie del Rey son las Series de Campeonato, donde dos equipos de cada una de las zonas disputan el tan codiciado boleto.

Los enfrentamientos comienzan a finales de agosto y se extienden a los primeros días de septiembre, estas son las fechas.

¿Cuándo se juega la Serie del Rey de la LMB 2026?

El objetivo de los equipos de la LMB desde el inicio de la temporada 2026 es alcanzar la Serie del Rey y ganarla a como de lugar.

Solo dos equipos de los 20 que conforman la totalidad de la Liga Mexicana de Beisbol se enfrentan por el campeonato.

Los juegos ocurren en septiembre y estas son las fechas exactas para conocer al campeón de la temporada 2026 de la LMB.