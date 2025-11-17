Horarios América vs. Tigres Liga MX Femenil: ¿Cuándo se juega la final del Apertura 2025?

La gran final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tiene listo un choque de alto voltaje: América vs. Tigres, dos equipos protagonistas del fútbol femenino en México que vuelven a encontrarse en la instancia decisiva del torneo, ¡y ya tenemos horarios definidos!

En semifinales, Tigres Femenil eliminó a Cruz Azul para meterse nuevamente en la pelea por el título y América derrotó a Chivas con autoridad.

Esta es la cuarta final entre ambas instituciones, Tigres ha dominado la serie histórica con dos títulos sobre uno del América.

Para las felinas esta es su oportunidad de conquistar su séptimo campeonato, lo que consolidaría aún más su estatus como el equipo más ganador en la historia de la Liga MX Femenil. En cambio, las ‘Águilas’ buscan su tercer título.

La española Jennifer Hermoso es una de las jugadoras clave de Tigres femenil. (Foto: EFE) (Miguel Sierra/(EPA) EFE)

Final del Apertura Femenil 2025: Fechas, horarios y sedes confirmadas

Los partidos de ida y vuelta de la gran final de la Liga MX Femenil Apertura 2025 fueron anunciados este lunes.

América vs. Tigres (ida)

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Jueves 20 de noviembre Hora: 8:00 p.m. del tiempo del centro de México

8:00 p.m. del tiempo del centro de México Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión: Canal Nu9ve, TUDN, VIX, redes sociales oficiales de la Liga MX Femenil

América vs. Tigres (vuelta)

Fecha: Domingo 23 de noviembre

Domingo 23 de noviembre Hora: 5:00 p.m. del tiempo del centro de México

5:00 p.m. del tiempo del centro de México Sede: Estadio Universitario

Estadio Universitario Transmisión: YouTube

¿Cómo llegan América Femenil y Tigres a la final del Apertura 2025?

Este domingo, en el encuentro de vuelta, América marcó 2-0 a Chivas en Ciudad de los Deportes, con anotaciones de Nicolette Hernández e Irene Guerrero, para dejar un contundente global de 4-0.

En tanto, las felinas, encabezadas por la campeona del mundo Jenni Hermoso, sellaron su pase con un triunfo 2-1 en casa que completó un marcador global de 3-2.

Hermoso marcó de penalti y Diana Ordóñez aumentó la ventaja en un duelo caracterizado por el dominio de las locales en el Estadio Universitario y por la desesperación de un Cruz Azul que incluso sufrió la expulsión de Solange Lemos al minuto 55.

Esta es la segunda final de Jenni Hermoso con el club, quien llega con hambre de revancha tras haber perdido el título del Apertura 2024 frente a Monterrey.

“Estamos contentas porque estamos en esta final y vivir esto me hace sentir muy orgullosa. Ha sido un torneo muy duro y ahora vamos por este título”, declaró Hermoso tras la victoria contra Cruz Azul.

Con información de EFE.