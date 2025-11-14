De villano a héroe: ¿Quién es Santi López, el portero de la Selección Sub-17 que dio el pase a octavos?

Santiago López es el portero de la Sub-17, que pasó a octavos en el Mundial de Qatar 2025.

Si de redimir errores se trata, el portero Santiago López es un gran ejemplo. México pasó a octavos de final en el Mundial Sub-17 gracias a la actuación de ‘Santi’, aunque en el mismo partido hubo algunos errores que le costaron a la selección juvenil.

El encuentro, disputado en Qatar como parte del Mundial Sub-17, terminó con un empate a dos tantos en el tiempo regular, lo que obligó a México y Argentina disputarse el pase a octavos en una tanda de penales.

La actuación de López en esta etapa fue fundamental, pues detuvo el primer intento de la escuadra albiceleste, y en el quinto intento para los mexicanos, se ‘echó’ esa responsabilidad y anotó el gol con el que pasan a octavos.

México vs. Argentina: Resumen del partido y actuación de Santiago López

La Selección Mexicana se fue a tanda de penaltis (4-5), en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Qatar, donde eliminó a Argentina (y nacieron memes). Sin embargo, la actuación de Santiago López, quien actualmente juega en el Toluca, fue crítica.

México le ganó a Argentina en el Mundial Sub-17 varonil. (Foto: Shutterstock/AFA/selecciónmexicana)

Ramiro Tulian adelantó en el minuto 9 a la Albiceleste, pero Luis Gamboa con un doblete puso por delante a los mexicanos, quienes ya sentían los octavos de final en sus manos. Pero todo cambió.

Fernando Closter empató el encuentro cuando todo parecía perdido para Argentina al minuto 87 gracias a un error de ‘Santi’ López, quien salió erróneamente de su área y con ello le dio entrada al segundo gol de Argentina y, por tanto, el empate del partido.

Esto llevó a tanda de penales el encuentro, en el que López sí o sí tenía que ‘sacar la casta’ por el equipo, pues cualquier otro error podía quitarles el sueño de octavos. Y en efecto; el primer tiro de Argentina lo paró, dándole esperanzas al Tricolor.

Para el quinto y último penal de México, el DT Carlos Cariño eligió a López para el tipo, lo que dejó en sus manos (ahora pies) el partido; con un izquierdazo, hizo el quinto de México y, con ello, obtuvieron su lugar en octavos de final, donde ahora enfrentarán a Portugal.

¿Quién es el futbolista Santiago López?

Santiago López es un futbolista de 17 años originario de Aguascalientes. Desde pequeño sabía que su pasión era el futbol, así que practicó y se desarrolló en las fuerzas básicas del Necaxa.

En 2024 se sumó a la Sub-17 del Necaxa, llamando la atención de clubes como el Toluca, que lo sumó a sus filas este 2025, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Desde su llegada a los Diablos Rojos del Toluca, acumula 26 partidos entre las categorías Sub-17 y Sub-19, donde su rendimiento y altura (1.83 m.) son pieza clave para el éxito del joven portero mexicano.

Toluca reconoce actuación de ‘Santi’ López en México vs. Argentina

Entre aquellos que felicitaron a López está el actual campeón, Toluca, quien compartió una foto de su arquero y aseguró que el partido de este viernes es clave en tu carrera dentro del futbol.

“El partido de su vida. Ataja un penal. Le da el pase a Octavos de Final a México. TKM, Santi López”, escribió en primera instancia el equipo de la Liga MX, y posteriormente lo calificaron como “el héroe del partido”.