Liga MX ‘pierde’ una pieza: Ronaldo Nájera, de San Luis, se va cedido al Atlético Madrileño, ‘B’ de Madrid

En un movimiento que refleja la conexión cada vez más estrecha entre el Atlético de San Luis y su franquicia madrileña, Luis Ronaldo Nájera, mediocampista ofensivo de 22 años, es cedido un año al Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid en la Primera RFEF.

El club potosino hizo oficial la operación este viernes, y señala que es parte de una estrategia de desarrollo entre ambas instituciones.

En comunicación con el club de futbol español, el jugador expresó su entusiasmo por unirse a la estructura rojiblanca: “Estoy muy feliz de poder jugar en este gran club… Voy a trabajar al máximo para ayudar al equipo a conseguir victorias”, declaró.

El Atlético Madrileño, dirigido por Fernando ‘Niño’ Torres, encabeza el Grupo 2 de la Primera RFEF, lo que le convierte en un escenario ideal para que Nájera gane experiencia.

El contexto del préstamo de Ronaldo Nájera

La cesión de Nájera no es un caso aislado en la relación entre el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid. Se trata de un diseño estratégico: mediante acuerdos, los equipos comparten talento y aceleran el desarrollo de futbolistas jóvenes en un entorno más competitivo.

“Este movimiento reafirma la sólida sinergia y el trabajo conjunto entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa, una relación estratégica que impulsa el desarrollo de talento, la proyección internacional y el fortalecimiento deportivo de cada institución”, menciona el equipo de la Liga MX en un comunicado

Para San Luis, desprenderse de un jugador clave puede parecer una pérdida deportiva inmediata; sin embargo, la apuesta se justifica en términos de proyección a largo plazo.

Además, el equipo potosino reconoce el esfuerzo y compromiso de Nájera durante su etapa en Liga MX. En su breve paso por el primer equipo, el jugador demostró una capacidad para adaptarse rápidamente, lo que ahora le abre la puerta para consolidarse en Europa.

“En el Atlético de San Luis reconocemos el esfuerzo de Nájera y compromiso a lo largo de este tiempo y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, ahora defendiendo los colores del Atlético Madrileño, bajo las riendas del histórico Fernando Torres”, agrega el club.

¿Quién es Ronaldo Nájera y cuál es su trayectoria?

Luis Ronaldo Nájera nació en El Mante, Tamaulipas, y desarrolló sus primeros pasos en las categorías inferiores de los Tigres UANL.

Formado en las fuerzas básicas de Tigres, Nájera dio el salto al primer equipo de San Luis en el Apertura 2024 de la Liga MX, donde acumuló más de mil quinientos minutos de juego y contribuyó con cuatro goles durante su estancia, asegura el equipo de San Luis.

Su versatilidad le permite jugar como mediapunta o en las bandas, lo que aporta un valor añadido a su perfil de joven talento mexicano.

Desde su llegada a España, Nájera ya superó los exámenes médicos correspondientes y finalmente obtuvo el visado de trabajo para ser inscrito formalmente con el Atlético Madrileño. Cabe mencionar que todavía no saldrá a la cancha por trámites administrativos, pero se espera que debute en las próximas jornadas.

Desafíos y oportunidades para Nájera

Estar en el equipo B del Atlético de Madrid implica exigencias tácticas, físicas y mentales distintas a las de la Liga MX. Para Nájera, será clave adaptarse a un estilo europeo y responder a las expectativas del cuerpo técnico encabezado por Fernando Torres, quien cuenta con historial de pulir jóvenes talentos del futbol.

Al mismo tiempo, la cesión abre la posibilidad de un salto mayor: si su rendimiento es sólido, podría captar la atención del primer equipo colchonero. No obstante, no hay información pública sobre una opción de compra con cláusula concreta en este préstamo.

