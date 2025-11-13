(VIDEO) ‘Sinvergüenza’: Así le lanzaron huevos a Luis Rubiales; esquivó 2, pero no el tercero

Luis Rubiales fue atacado a huevos durante la presentación de su libro en Madrid. (Foto: EFE)

Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), fue atacado este jueves en Madrid durante la presentación de su libro Matar a Rubiales. El incidente ocurrió cuando un hombre —identificado más tarde como su propio tío, según fuentes policiales citadas— irrumpió en el evento y lanzó varios huevos contra el exdirigente deportivo.

Al grito de “sinvergüenza”, Luis Rubén Rubiales, hermano menor del padre del exmandatario de la RFEF, entró en la sala y arrojó tres huevos: dos fueron esquivados por Rubiales y uno impactó en su espalda. El atacante fue rápidamente sometido por los asistentes, retirado del lugar y posteriormente detenido, lo que permitió que la presentación del libro continuara con normalidad.

Rubiales, declarado culpable por agresión sexual, intentó enfrentarse al agresor antes de ser detenido por el público, explicó después por qué reaccionó de esa manera:

“La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho. Son amigos míos. Todos nos hemos criado juntos y me he asustado mucho. Que me tiren huevos me da igual”.

El libro “Matar a Rubiales” repasa su etapa al frente de la RFEF y ofrece su versión sobre los hechos ocurridos en la final del Mundial Femenino 2023.

En ese partido, Rubiales protagonizó una polémica con la jugadora Jenni Hermoso tras besarla sin consentimiento durante la celebración del título.

¿Qué dijo Luis Rubiales del beso que le dio a Jennifer Hermoso?

Condenado por agresión sexual por el beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial Femenino 2023 —y a la espera del recurso en el Tribunal Supremo— Rubiales volvió a defender su versión y negó haber actuado sin consentimiento.

“Me voy a morir sin reconocerlo porque no es verdad”.

El exdirigente sostuvo que ofreció disculpas por su comportamiento, pero insistió en que la futbolista Jennifer Hermoso “no ha dicho la verdad”. También denunció presiones sobre el sistema judicial y criticó que el fiscal general dependa del Gobierno, afirmando que eso compromete la imparcialidad.

Durante la presentación del libro, Rubiales lamentó la actuación del Gobierno tras la victoria de España en el Mundial Femenino y cargó contra políticas feministas que, a su juicio, “son injustas para muchos hombres”. También reprochó la actitud del presidente Pedro Sánchez, especialmente después de la recepción oficial en Moncloa.

Rubiales afirmó que Sánchez evitó hacerle críticas directamente cuando se reunieron en persona, pese a que dos días después sí se pronunció públicamente. El exmandatario añadió: “No fue valiente para decírmelo a la cara”.

¿Qué otros temas contiene el libro de Luis Rubiales?

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), arremetió contra el Gobierno de España y contra el presidente Pedro Sánchez durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”.

El exdirigente deportivo aseguró que, en los días posteriores al incidente con Jenni Hermoso en el Mundial Femenino 2023, recibió presiones directas para dimitir bajo la amenaza de destituir a todo su equipo.

Rubiales denunció que miembros del Gobierno le enviaron mensajes advirtiendo que, si no renunciaba antes del lunes siguiente a las nueve de la mañana, todos sus colaboradores serían despedidos y el caso llegaría a la FIFA. Según sus palabras:

“Si te vas, tu equipo se salva. Si no, se van contigo”.

El exdirigente aseguró que tomó la decisión de dimitir “para salvar a sus compañeros” y criticó lo que considera una intervención política en su caso.

Con información de EFE