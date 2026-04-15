Wall Street abre mixto por análisis de inversionistas sobre acuerdo de Irán con EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios a nivel global operan conde manera mixta, mientras los inversionistas asimilan la posibilidad de ver nuevas conversaciones para alcanzar un alto al fuego en Medio Oriente.

El Dow Jones reporta una baja de 0.40 por ciento, en los 48 mil 341.79 enteros, mientras que los aumentos son de 0.94 por ciento para el Nasdaq, en los 23 mil 862.01 puntos, y el S&P 500 con 0.37 por ciento más, ronda en las 6 mil 993.23 unidades.

“El comportamiento de los mercados de capitales responde a la evolución diplomática en Medio Oriente y a la asimilación de los reportes financieros de las corporaciones. Trump mencionó que habrá una nueva reunión entre ambos países en los siguientes días, al mismo tiempo que persisten las medidas de bloqueo marítimo estadounidense en la zona del Golfo”, indicaron analistas de Actinver.

Las negociaciones accionarias también ocupan posiciones mixtas, ya que el DAX en Alemania registra un aumento de 0.17 por ciento, en las 24 mil 74.48 unidades, mientras que las bajas son de 0.69 por ciento para el CAC 40 de Francia, en los 8 mil 270.78 puntos, el IBEX 35 de España con 0.65 por ciento menos, se coloca en los 18 mil 167.51 enteros, y el FTSE MIB en Italia que alcanza los 10 mil 576.53 puntos, baja 0.31 por ciento.

No obstante, la apertura de las bolsas a nivel local muestra números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el retroceso es de 0.16 por ciento, en un nivel de 68 mil 834.21 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el descenso es de 0.02 por ciento, en los mil 380.79 puntos.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 1.11 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 92.37 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 0.31 por ciento, alrededor de los 95.08 billetes verdes por barril.